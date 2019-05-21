又增2例麻疹 內科群聚感染者室友中標曾逛西門町

2019-05-21 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內新確診2例麻疹確定病例，均為北部20多歲男性，其中一例為泰國境外移入個案，另一例是5月7日公布台北市內湖某科技公司群聚個案同住接觸者，雖個案潛伏期間曾至日本沖繩旅遊，經基因定序後，發現感染型別與沖繩當地流行型別不同，反而與已確診感染麻疹的室友同型別，確認為國內感染病例。

疾管署日前公布內科6人職場麻疹群聚感染事件，經衛生單位調查感染源為先前香港境外移入麻疹、超級傳播者。其原已於林口老四川餐廳用餐感染6人，就醫接觸感染4人，如今老四川餐廳用餐感染者再增1人，累計已達到11人，打破2015年2015年北市內湖昇恆昌免稅店群聚感染事件1傳10人紀錄。

超級感染者用餐傳染給一名內湖區某科技公司員工為第一波感染，該員工又將麻疹傳染給5名同事爆職場群聚為第二波感染，如今內科群聚個案的同住室友也傳出確診感染麻疹，確定為香港境外移入麻疹、超級傳播者第三波感染，疾管署副署長莊人祥強調，該波感染新確診接觸者人數逐漸減少，疫情有明顯被控制下來的跡象。

莊人祥表示，另1例個案4月下旬曾至泰國旅遊，返國後發病，經就醫通報檢驗確診，依個案潛伏期間活動史研判感染地為泰國。衛生單位目前已初步掌握2名個案之接觸者共123人，將持續監測至6月6日止。

由於2名個案可傳染期間出沒西門町、北市中山區無老鍋、台北花博公園，甚至到桃園機場接機，曾於出入相關場所民眾，應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，切勿自行就醫，降低病毒傳播風險。