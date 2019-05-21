網傳泡碘酒水能治癒香港腳 食藥署：錯！

2019-05-21 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣香港腳盛行率高，至少有超過四成的民眾，長期反覆發作。網路相傳，使用碘酒能夠根除「香港腳」，食藥署闢謠專區今對此駁斥。皮膚專科醫師表示，碘酒能幫助治療「凹陷性角質溶解症」，但對因黴菌感染的香港腳沒有效果，呼籲有足部疾病時，仍要找專業的皮膚科醫師判斷治療，較能幫助對症下藥。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，台灣氣候潮濕、高溫，再加上容易出汗的體質，長時間穿鞋等因素，讓國人飽受香港腳的問題。多數的國人對於香港腳，僅知道是一種足部的疾病，把所有足部的皮膚問題都歸納為「香港腳」，事實上，香港腳是因為黴菌感染而造成的疾病。

香港腳的特色是，腳趾縫隙的皮膚出現鱗屑、脫皮，腳底或兩旁有水泡、紅斑、脫屑，患者往往感到瘙癢難耐，嚴重時可能會出現傷口或潰瘍。

趙昭明說，除了香港腳以外，國人常見的足部疾病為細菌感染的「凹陷性角質溶解症」，足部會出現一塊白色，且皮膚像是海水長期侵蝕的石頭，上頭都一個洞一個洞，且會發出腐蝕的臭味。

面對凹陷性角質溶解症，患者可以先透過泡碘酒水，抑制足部流汗，並達到殺菌的效果，後續再塗抹外用抗生素解決，若是沒有嚴重出汗者，只要在塗抹抗生素之前，將腳擦乾即可。

至於香港腳的治療，則是要使用抗黴菌藥物，這時使用碘酒就沒有效果。食藥署闢謠專區對此回應，優碘是一種廣效型的殺菌劑，可作為局部消毒使用。但是由於優碘具傷口刺激性，若未經醫師指示自行使用優碘塗抹香港腳患處，可能會使患處刺激過度，甚至會造成自體免疫系統異常反應。