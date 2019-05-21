68%聽過生物多樣性 完全理解僅13.8%

2019-05-21 15:11 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣民眾對生物多樣性的認知程度仍待加強！農委會21日公布調查指出，雖然有68%的民眾知道生物多樣性，但能完全說出其定義或是關鍵字的卻只有13.8%，明顯低於國際情形。農委會特生中心棲地生態組組長林瑞興表示，政府將以此作為警惕，加速推廣生物多樣性的重要。

百萬種物種恐滅絕

根據聯合國公約定義，生物多樣性指的是地球上各個生態系，物種內、物種間與生態系統的多樣性。然而隨著氣候變遷及人類發展，生物多樣性正遭到嚴重破壞。聯合國也在5月初提出警告，將有近100萬種物種可能在未來幾十年內滅絕。

特生中心表示，政府雖推動生物多樣性概念宣傳已近20年，但實際推行成果為何，卻從來沒有調查。隨著5月22日國際生物多樣性日的到來，農委會首次在3-4月調查國人對於生物多樣性的認知程度。調查發現，在1千7百多萬樣本中，有68%的民眾聽過生物多樣性這個名詞，比例與英、德美、日等先進國家相當。

但再深入調查發現，完全理解生物多樣性並能說明的民眾只有13.8%,，部分理解的則有23.8%，這點跟國際間完全理解的比例高於部分理解的情況，完全相反。

年輕族群認知度最高

林瑞興表示，調查結果中，發現民眾對於生物多樣性的認知程度隨著年齡增加而遞減，其中以15-24歲年齡層的認知程度最高，達90%。推估原因應為自2004年推動九年一貫課程，將生物多樣性納入自然學科的緣故。

但從調查結果可看出，台灣民眾仍有近3分之1不知道生物多樣性，不完全理解的也高於完全理解的比例。林瑞興表示，政府將以此作為警惕，加速推廣生物多樣性的重要。農委會也將於22日舉行生物多樣性論壇，更會在10月邀請日本專家來台分享保護生物多樣性的經驗，讓民眾了解地球目前面對的危機，進而採取實際行動保護地球。

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