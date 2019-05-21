再增3例腸病毒重症 中部第二例出生5天嬰兒感染

2019-05-21 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內新增3例腸病毒併發重症個案，最年幼是出生5天的中部男嬰，感染伊科病毒11型。為今年年紀最小腸病毒重症個案之一，疾管署預估6月上中旬會進入流行期，提醒學校老師及家長必須嚴陣以待。

今年5月7日疾管署也曾公布另一名重症的中部男嬰，也是出生後5天發病，後續更轉入加護病房治療，檢驗結果為腸病毒克沙奇B5型。

腸病毒活躍度逐漸提升，上周北中南部都出現病例，染感病毒型皆不同。疾管署防疫醫師林詠青表示，3名腸病毒併發重症病例分別為北部1歲男童、中部新生男嬰及南部6歲女童。中部新生男嬰出生5天後出現發燒、呼吸急促、心跳加快、活動力不佳，經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前持續於醫院治療，但病況已相對穩定。

另外，北部1歲男童陸續出現發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及下肢無力等神經異常症狀，父母緊急送醫檢查，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染併發重症，目前已出院，但仍有下肢無力症狀，需持續門診追蹤。

南部6歲女童同樣出現如說話模糊不清及步態不穩等神經異常症狀，經檢驗審查確認為克沙奇A9型病毒感染併發重症，所幸經治療後恢復情形良好並已出院。

本次新增個案經衛生單位調查，同住家人及幼兒園同學都沒有腸病毒症狀，研判是在其他公共場所或被症狀不明顯的成人感染。今年累計11例腸病毒併發重症病例，以感染5例腸病毒71型為多，其他分別2例感染腸病毒D68型、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型，腸病毒疫情尚未進入流行期，腸病毒71型個案數已高於2017至2018年同期。