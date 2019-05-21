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使用春遊補助兩樣情 嘉市、竹縣、雲林申請不到一成

2019-05-21 14:14聯合報 記者董俞佳╱即時報導

交通部觀光局更新各縣市春遊補助餘額的最新數據，團體行包括東部、離島、中南部等12個縣市補助額度已經用盡；自由行部分，花蓮使用額度達九成，不過，嘉義市、新竹縣、雲林縣只申請了一成。觀光局分析，各縣市是否有推出加碼活動等，可能是影響原因。

春遊補助今年4月推出，團體旅遊部份，全台22縣市都可分別獲得800萬元補助。根據觀光局統計，截至目前為止，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣、花蓮縣、台東縣等12縣市的團體旅遊補助都已經用盡。

自由行補助方面，截至今天中午12點為止申請比率，花蓮縣 96.35%、宜蘭縣72.36%、澎湖縣已申請 67.74%、高雄市67.48%、台東縣65.98% 為前五多，另有嘉義市6.98%、新竹縣7.28%、雲林縣8.58%為申請比率不滿一成的三縣市。

觀光局指出，執行率高低主要是跟各縣市申請的旅宿家數、房間數有關。觀光局旅宿組組長湯文琦表示，像是新竹縣報名的旅宿家數只有51間，房間數總共只有1千多間，而花蓮參加的旅宿業者房間數加起來就超過1萬間，因此經費用的也比較快。

觀光局指出，各縣市觀光能量資源不同，有的縣市像是花蓮除了中央的補助之外，還有加碼、推出活動等等，可能因此對於旅客更加有吸引力。

春遊補助上路，交通部觀光局更新各縣市春遊補助餘額的最新數據。記者林伯東／攝影
春遊補助上路，交通部觀光局更新各縣市春遊補助餘額的最新數據。記者林伯東／攝影
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