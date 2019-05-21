「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



陪伴憂鬱症患者不容易，也要當心被捲入情緒漩渦。一名20多歲的女大學生把男友當做宣洩負面情緒的出口，長達2至3個月時常整晚和男友哭訴，搞得男友每天都睡不著。精神科醫師表示，為了避免一人陷憂鬱、身旁親友被情緒綁架的困境，要先學會與憂鬱患者相處之道。

收治患者的書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，這名女大生獨自在台北就學，有事也不會和家人說。由於課業壓力、被社團同學排擠，長達2至3個月出現頻繁負面行為，出現失眠、翹課狀況，也無法參加期中考。情緒一來。常整晚向男友哭訴，甚至自殘，男友不知如何是好，趕緊幫女友掛號求助精神科。

憂鬱症患者第一次就診時，半數會有親友陪同，但親友大多不知如何應對患者的情緒變化，常出現「一人憂鬱，全家混亂」情形。施佳佐說，憂鬱情緒會像病毒一樣，會影響周遭親友，這名男大生因為女友每天都傳負面訊息，自己也快得焦慮症，每天都睡不著，最後只好求助精神科協助；照顧者出現憂鬱等身心情況相當普遍，門診上常會見到許多不知道如何照顧憂鬱症個案而感到無助的親友。