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十大魅力外木山長泳26日登場 1500人最小只有10歲

2019-05-21 12:39聯合報 記者游明煌╱即時報導

今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁岩區下水沿外木山海岸游至大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺。外木山長泳是台灣唯一下水與上岸處不同的海泳活動，。沿途除可欣賞不同的海濱風光外，色彩繽紛的熱帶魚跟頑皮的河豚，在游經的礁岩更是隨處可見。

外木山海域在2015年獲得教育部體育署委由中華民國體育總會辦理「10大魅力水域票選活動」第一名，基隆市政府今天舉行長泳行前記者會，今年有來自全國11縣市202隊1499人參加，其中報名人數最多的是新北市共有59隊431人，其次為台北市51隊414人，基隆則為34隊253人，也有10名外國人參加，最年長的為84歲，最小的為10歲。

主辦單位商請行政院海洋事務委員會海巡署艦隊分署第一海巡隊調派4艘20噸快艇支援，並動員全市消防及救生單位人員近200人。今年市府也在下水處加鋪塑膠草皮防滑，並加派警員維持下水秩序，增加了活動的安全性。另外，也在外木山漁港安檢處及大武崙沙灘上岸處分別設置救護站，並於外木山漁港安檢站、大武崙沙灘及大武崙漁港設置3輛救護車待命。

主辦單位提醒依報名先後次序編隊，敬請大家配戴大會發給之識別泳帽及救生安全器材，依所發泳帽顏色分梯次下水；且因潮汐變化，所有參加者均須於上午11時前上岸，逾時之人員將由海上維安單位載送至岸上。

請參與民眾穿著潛水衣或相關衣著，並於下水前塗抹大會提供之凡士林，以避免被水母蜇傷。呼籲參加活動民眾，務必依照大會編配之停車場停放，協安宮周邊路段禁止停放汽機車，以免影響當地居民生活與漁船進港卸貨。

今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁...
今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁岩區下水沿外木山海岸游至大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺。圖／基隆市政府提供
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今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁...
今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁岩區下水沿外木山海岸游至大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺。圖／基隆市政府提供
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今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁...
今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁岩區下水沿外木山海岸游至大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺。圖／基隆市政府提供
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今年外木山海上長泳活動26日在外木山漁港停車場登場，上午7點半自木山澳救生站的礁岩區下水沿外木山海岸游至大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺。圖／基隆市政府提供
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