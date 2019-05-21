豪雨造成車損 無法行駛期間可退牌照稅

2019-05-21 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹地區5月17日因豪雨造成部分地方淹水，新竹市稅務局表示，使用牌照稅是按日計稅，災害後修復停駛期間皆可按日退稅，對於因而受損無法使用之車輛，只要6月17日前申請，並檢附受災證明與修理證明，即可退還未使用期間之牌照稅。