影／壯年男突然身體無力又抽搐 檢查發現7公分腦瘤

2019-05-21 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



43歲施姓男子日前起床時發現身體左側肌肉突然無力，以為自己中風，稍微休息後又可以走動，工作無礙就不理會，10天後出現更嚴重的抽搐半癱狀況，急忙到光田綜合醫院就醫，檢查發現他顱中竟有個7公分大的腫瘤，壓迫到大腦運動皮層區才致肌肉無力，檢驗只是良性的腦膜瘤，利用超音波刀手術切除後定期追蹤即可。

光田醫院神經外科主任林牧熹指出，施男因為腫瘤長在右腦控制運動和語言的區塊，因此出現了與中風類似的行動不便症狀、若腦瘤長在視覺區則可能影響視力，病人可能以為是眼睛出了問題；也曾有患者因腫瘤影響情緒，讓家人誤以為是中邪或精神狀況出了問題。

手術時利用超音波刀，將腫瘤碎成一塊一塊，同時有抽吸力將腫瘤組織吸出，不會震壞其他正常的腦組織，透過這樣的技術，對腦組織的破壞小，術後合併症機率低。

患者說：「幸好老婆受過初級救護技術員訓練」他表示，妻子雖然很緊張，但仍冷靜、有條理的照顧他，這次手腳明顯無力，不敢大意立刻到光田檢查，才知道是右腦的大腫瘤作祟。

林牧熹主任指出， 目前醫學對造成腦瘤的原因尚未有清楚定論，懷疑和遺傳、環境都有關係，大多數90%的腦瘤都是良性的，雖然腦瘤症狀千變萬化，不過民眾不需要太過焦慮把身體不適的症狀都當成是腦瘤。