虛報健保全台年詐領逾億元 近四個月已5診所遭終止特約

2019-05-21 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



健保大餅人人想瓜分，少數醫療院所或藥局以不正當形式虛報費用，中央健保署統計，每年違反健保法遭查處的機構超過300家次，每年詐領金額總計逾億元。今年至4月，已有五間遭中央健保署列為拒絕往來戶、終止健保特約關係。

中央健保署違規查處室副研究員吳志倩表示，今年1到4月有87間健保特約醫療院所或藥局違規申報健保費遭查處，其中有11間遭停止特約、5間遭終止特約。遭裁罰最重的是高雄吉安內眼科中醫診所，診所不僅刷民眾健保卡換非健保給付物品虛報超過10萬點，且讓民眾在未經醫師診斷的情形下接受醫事服務；除遭健保署終止特約，還須賠出10倍醫療費用。

另外，桃園市蘆竹的惠群牙醫診所、苗栗縣三義鄉的濟人診所、彰化縣溪湖鎮杏林堂中醫診所與台南市東區時尚牙醫診所等，同樣以不正當的形式虛報費用，這些單位皆遭終止特約。

違規醫療院所或藥局的名字會公布在健保署官網上，民眾可點選官網首頁上方的「資訊公開」頁籤，接著點選「健保資訊公開」，裏頭的「違規醫事機構資訊」就有違規情節重大的醫療院所或藥局名冊。提醒醫療院所或藥局自律，勿試法將聲譽毀於旦夕。

吳志倩表示，不少違規機構會滯留民眾健保卡，藉此虛報民眾就醫或領藥。如果民眾下載「雲端藥歷」或「健康存摺」，發現有自己沒有印象的就醫或領藥紀錄，可主動向健保署各分區業務組檢舉，以減少醫療弊端及浪費，共同讓健保永續經營。

● 特約醫事服務機構違規情節重大名冊：https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=9B6FD1A96FE5B6A8&topn=CDA985A80C0DE710