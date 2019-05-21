天氣炎熱又梅雨季 中醫師：小心結膜炎

2019-05-21 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是24節氣中的「小滿」，亦為夏季的第二個節氣，相信民眾都有感受到氣候悶熱不穩定，近日更出現連兩天大雨。中醫師表示，雖已進入夏季，但因同時進入梅雨季，日夜溫差仍大，尤其降雨後要適時添加衣服，避免著涼而感冒外，炎熱會使病毒生長速度加快，得小心結膜炎、風濕、便秘等疾病上身。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，小滿的含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但未成熟只是小滿，還未大滿；同時雨水充沛盈滿，雨水開始增多，預示著悶熱、潮濕的盛夏即將登場。

陳潮宗說，小滿的養生重點在於「防熱防濕」，因氣溫不斷升高，人們常以冷飲消暑降溫，但過量會導致腹痛、腹瀉；另外，由於夏季炎熱，使各種病毒、微生物生長與傳播速度加快，會導致急性結膜炎發病率增加，輕者治療可痊癒、嚴重則可能影響視力。

由於結膜炎以中醫來說是因風熱火毒所引起，故在患病期間，建議可多食用清熱解毒食材，如瓜類、茄子、綠豆、白蘿蔔、番茄等；若是不怕吃苦的人，可以苦瓜、濃綠茶、蓮子心等食材來消熱解毒、提神除煩。而平時也可多吃枸杞、菊花、芹菜等，有助保護眼睛功能。

陳潮宗推薦民眾可做道簡易小菜-菊花蒸茄子。準備幾朵小菊花、茄子兩條並切段，將菊花洗淨後放入鍋中，加入適量水煮沸後，把茄子加入並盛入碗中隔水蒸熟，再放入適量麻油、鹽、醋攪拌即可，搭配正餐食用。