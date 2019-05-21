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照顧憂鬱症者 親友態度最關鍵

2019-05-21 12:01中央社 台北21日電

家人有憂鬱症，可能全家都會受情緒綁架。精神科醫師呼籲，憂鬱症可被治療，親友應先有正確認知，不要否認或誤會在裝病。如果想勸患者就醫，親友的態度最為關鍵。

20歲女大學生，由男友陪同就診。她在門診主訴憂鬱、焦慮、哭泣、常有負面悲觀想法、失眠、翹課、無法參加期中考，經常整晚和男友哭訴，甚至出現割腕行為。學業考試壓力、社團人際問題、家人溝通不良都是壓力的來源。男友幫她掛號並陪同求診，同時也對醫師表達，接到女友電話不知如何回應，以及對女友自傷行為的擔憂。

書田診所精神科主任醫師施佳佐今天在記者會表示，上述的個案在臨床相當常見，根據觀察，憂鬱症者第一次就醫時，有1/2有親友陪同，其中有1/2會進入診間，但一同陪同的親友大多也都不知道如何應對患者的情緒變化及行為。

為了避免一人陷憂鬱、全家被情緒綁架的困境，施佳佐表示，親友要先學會相處之道。

首先，應正確認知憂鬱症，了解憂鬱症是個疾病，收集並學習憂鬱症相關知識及資訊，了解愈多才能避免陷入無效溝通或不必要的爭執，也千萬不要認為憂鬱症者是在裝病或只要不亂想就會自己好起來，同時理解患者在發病時會沒有辦法自己控制情緒。

施佳佐說，陪同病人者的心理要健康，應適度抒壓、喘息，整理好情緒，讓自己不那麼容易受負面情緒影響；且要優先保護自己及弱小孩童，因憂鬱症發病時，可能沒有辦法控制情緒及行為，家屬應先保護自己及弱小孩童安全，並同時保護憂鬱症者與協助就醫。

若憂鬱症者陷入情緒暴躁易怒、行為反常，甚至自傷或傷人的言語或企圖，親友須警覺，多留意周邊及其安危，儘速協助就醫。若協助就醫有困難，親友也可自行先到身心科門診掛號請教醫師，共同討論如何幫助患者。

施佳佐表示，憂鬱症是可以被治療的，親友要保持信心，因憂鬱症規律照醫囑使用藥物後，常需約4到6個星期，甚至於8個星期才能看到藥物的效果，親友及憂鬱症者均需保持耐心和信心。

治療過程中，家人或親友間彼此加油打氣是相當重要的，同時要避免全部焦點只停留在憂鬱症者身上，而其他成員的需求被忽略，可透過一個家庭或親友聚會或會議的形式，讓每一個人可以在聚會中重新被關照。另外有撐不下去的感覺時，應適時尋求外界協助支援。

施佳佐說，當出現憂鬱、焦慮、情緒起伏過大、易怒、易哭泣、個性行為改變、悲觀負面想法、不理性思維、鑽牛角尖、吃不下、睡不著、沒動力精神等變化，表現與平常有明顯差異時，就應當要留意。若反應過大，嚴重影響生活及工作持續超過2週，或有自傷、傷人意圖，親友就須特別當心並協助就醫。

施佳佐也說，當憂鬱症者不願意就醫時，親友的態度很重要，避免「忽略、不以為然、批判、指責、比較」的態度，也不要直接說「你就是有病、要看醫生」，應保持同理心、給予尊重空間，傾聽、支持與陪伴，或是以憂鬱症者可接受的理由協助就醫。若有自傷行為應尋求外援，請119協助或尋求社區訪視醫療資源。

憂鬱症患者醫師

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