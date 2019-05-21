生物多樣性是什麼？特生中心發現年紀愈小愈理解

2019-05-21 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會特有生物研究保育中心調查，68%國人聽過生物多樣性，比率與英德美日等國相當，且認知度隨年齡增加遞減，年紀越小越理解；特別是15到24歲的學生，整體認知度高達九成，推測是因為九年一貫課程中納入學習領域，學校教育顯現成效。

特生中心3月21至4月15日首度進行台灣生物多樣性認知調查，了解我國民眾對於生物多樣性的認知與理解度，調查採網路問卷，範圍涵蓋台澎金馬。

5月22日是國際生物多樣性日，調查顯示，對於生物多樣性能夠完全理解正確占13.8%，部分理解正確占23.8%，調查的年齡層遍及15至64歲，發現年紀越小越理解。因此推論，從2004年9月全面實施九年一貫課程開始，把生物多樣性納入自然與生活科技學習領域，學校教育成效顯現。

特生中心主任楊嘉棟表示，921地震至今20年來，台灣推動重視生物多樣性，特生中心首度引用國際標準，看這20年來，台灣對於生物多樣性的議題，是否也能如同性別議題一樣，成為台灣價值主流。

他表示，2020年是生物多樣性非常重要的一年，台灣努力了20年，會藉由許多活動、記者會、研討會，把台灣對於國際生物多樣性的貢獻展現出來，也了解我國還有哪些需要努力的地方。

特生中心表示，民眾必須先聽過生物多樣性，了解意義，並且認同生物生物多樣性的重要。特生中心組長林瑞興表示，這樣的調查最大的目的，在於我國推動的各項生物多樣性的政策或計畫，究竟有沒有效果，對政策效果反映上有很大的功用，才會去認同、支持政策，對未來相關政策制定有幫助。

聯合國5月初在巴黎發布的生物多樣性和生態系統服務全球報告顯示，有近100萬種物種可能在幾十年內滅絕，顯示全球生物多樣性已陷入前所未有的危機，伴隨氣候變遷的挑戰，這類的環境議題，全球已有愈來愈多討論。