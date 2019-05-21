男子突然無力抽搐 腦中7公分腫瘤作祟

2019-05-21 11:02 中央社 台中21日電



43歲施姓男子日前起床時，發現身體左側肌肉突然無力以為中風了，稍作休息後又可走動，10天後卻出現嚴重的抽搐半癱，就醫發現他顱內有7公分大小的腫瘤，手術切除後定期追蹤。

光田綜合醫院神經外科主任林牧熹今天指出，施姓男子因為腫瘤長在右腦控制運動和語言的區塊，因此出現與中風類似的行動不便症狀。

林牧熹表示，若腦瘤長在視覺區可能會影響視力，病人可能以為眼睛出了問題；曾有患者因腫瘤影響情緒，讓家人誤以為是中邪或精神狀況出了問題。

施男說，第一次發病時，起床感覺左臉麻麻的，以為自己中風了，休息後就康復，未料短時間又發生，清晨時無預警全身抽搐發抖、流口水，驚醒了睡在身邊的妻子，她連忙拍他的肩膀確認意識、生命徵象。

施男笑說，雖然很緊張，但在受過初級救護技術員訓練的老婆悉心照顧下，他躺了30多分鐘後逐漸恢復，但手腳明顯無力，立刻就醫檢查，才知道是右腦的腫瘤作祟。

施男接受手術，利用超音波刀將腫瘤碎成一塊一塊，同時有抽吸力將腫瘤組織吸出，不會震壞其他正常的腦組織，術後合併症機率低。

林牧熹指出，目前醫學對造成腦瘤的原因尚無清楚定論，懷疑和遺傳、環境都有關係，不過90%的腦瘤都是良性的。

他說，多數腦瘤會有頭痛、噁心想吐、語言、視力或聽力狀況改變，步態不穩或平衡感變差，情緒、個性劇烈改變或無法集中精神，也會有癲癇、單側肢體麻木或疼痛感等，其他疾病也可能引起這些症狀，民眾只要身體不適時，妥善記錄自己症狀並即早就醫，每年定期健康檢查，早期發現早期治療。