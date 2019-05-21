尚和歌仔戲即行劇場 黑盒子手法演出《禁忌的野菠蘿》

2019-05-21 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



尚和歌仔戲劇團6月15、16日在高雄市立圖書館 總館B1小劇場演出《禁忌的野菠蘿》，以獨特的黑盒子劇場手法，另類詮釋林投姐的感人故事。此劇去年曾獲邀參與台灣戲曲藝術節，獲得觀眾滿堂喝采。

尚和歌仔戲劇團推出即行劇場—2019初夏令，在總圖小劇場黑盒子空間裡，發揮歌仔戲即唱即演的行動力，傳統題材融入創意構想，展現歌仔戲的多元活力。5月上旬演出的《敬瑭圍城》，是外台骨子老戲改編，以石敬瑭回顧一生戎馬與情感，貫穿全劇，劇情、場景、燈光等皆融入創意手法，呈現獨特的戲曲魅力，獲得好評。

即行劇場接續將推出《禁忌的野菠蘿》，以獨特的黑盒子劇場手法，另類詮釋林投姐的感人故事。除了精彩的傳統曲調外，更加進了情境配樂，搭配音感與光感，試圖讓歌仔戲以微電影畫面呈現視聽美感；而大型平台的進駐，野菠蘿樹林的匯建，更活化演員走位，建構出黑盒子的無限空間想像。