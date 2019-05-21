531世界無菸日 老菸槍小心肺阻塞

2019-05-21 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



531是世界無菸日，長期抽菸除可能造成肺癌外，也是慢性阻塞性肺病的主因。今年60歲的鄭先生曾是個老菸槍，菸齡逾30年，7年前發現自己久咳不癒、走路氣喘吁吁、咳嗽卡痰等情形，甚至因感冒引起肺炎，導致呼吸困難，緊急送醫後才發現是肺阻塞，肺功能僅剩三成，經住院兩週後加上藥物與運動控制後，情況才好轉。

花蓮慈濟醫院胸腔內科醫師張恩庭表示，慢性阻塞性肺病（ COPD ）又名肺阻塞，是一種反覆與持續慢性呼吸道發炎，造成呼吸道阻塞的疾病。因人體呼吸道長期受有毒物質刺激，使呼吸道慢慢受損，而出現慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難等症狀。

張恩庭說，肺阻塞常有「咳、痰、喘」3個明顯特徵，有些老菸友呼吸更會出現咻咻聲卻忽視，直到惡化才就醫，長久下來恐造成肺功能衰竭，嚴重時有致命可能。如患者鄭先生久咳不癒、走路喘、咳嗽卡痰都是常見現象。

台大醫院內科部主任王鶴健表示，成人約8%罹患肺阻塞，患者常見50至60歲的男性，大多有抽菸習慣。肺阻塞因初期症與感冒類似，民眾常因此延誤就醫外，若常吸菸，暴露有害氣體如空汙、懸浮微粒、二手菸等危險因子，也有可能造成肺阻塞。

治療肺阻塞，現行除了戒菸與使用氣管擴張劑等藥物外，最重要的是避免急性惡化。張恩庭說，肺阻塞需長期抗戰，很多患者會因病情獲控制就停藥，一旦天氣不穩定或小感冒時就會急性惡化，使肺功能下降，恐造成肺功能衰竭，得依賴呼吸器。

而透過肺復原運動來復健，也是建議方式之一。張恩庭說，如固定式腳踏車運動、呼吸訓練，可減少呼吸急促的發生，但進行復健前應先經醫師評估。此外，肺阻塞病人皆每年應施打流感疫苗，並每五年施打肺炎鏈球菌疫苗，以降低病毒感染與急性發作的機會。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康