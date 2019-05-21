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中華郵政數位簽收9月上路 首選這三地

2019-05-21 09:40聯合報 記者曹悅華╱即時報導

郵差送信也要趕上數位潮流。中華郵政說，PDA數位簽收服務預計9月上路，已先配發新型PDA給台北郵局松山投遞股、三重郵局、板橋郵局回傳投遞資訊等，未來收件人更將可以直接在PDA上簽收郵件，取代傳統手寫或蓋章，逐步朝無紙化進行。

中華郵政郵務處表示，目前中華郵政備有1580台新型PDA，1280台提供給快捷跟包裹投遞時使用，300台提供給掛號信投遞時使用。PDA不僅可在郵差工作完成投遞後即時上傳數位建檔，還可省去郵差返局輸入資訊進電腦系統時間，另可透過此PDA規畫每位郵差送信的路線，提升工作效率，同時計算郵差的工作量。

郵務處說，從3月11日起松山投遞單位開始使用PDA，6月起板橋及三重投遞單位也會開始使用，可即時更新投遞資訊。郵務士會在投遞完成返局時，將資料上傳以利郵局內部同仁及收寄件人做追蹤查詢，尤其快捷郵件重時效，當民眾簽收後郵件投遞資訊就會透過PDA即時更新，方便收寄件人掌握投遞狀況。

至於民眾期待已久的數位簽收服務，郵務處說，預計9月在松山、板橋和三重試辦，收件人可直接在PDA上簽名，方便之餘，也能避免投遞糾紛，詳實紀錄郵差投遞時間，以釐清責任。

郵務處說，目前PDA先規畫松山、板橋及三重投遞單位使用，最快明年第一季會推展到六都，現已統計全省投遞單位需求數量，方便明年採購，會逐步拓展到全台。

中華郵政發言人郭純陽說，智慧物流是中華郵政一直在努力的方向，當推行PDA數位簽收後，不管是速度還是效率都會明顯改進，查明資料也更容易，增加整個投遞服務的水準，至於整合電子票證，以進行行動支付的進度，目前仍在規劃中。

中華郵政數位簽收服務，預計今年9月上路，取代傳統手寫或蓋章。 本報資料照片
中華郵政數位簽收服務，預計今年9月上路，取代傳統手寫或蓋章。 本報資料照片
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