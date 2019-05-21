彭啟明：鋒面快閃遠離 較穩定天氣至周末

2019-05-21 08:38 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天鋒面後面改吹東北風，溫度明顯轉涼，白天回溫較少，明天開始每天會稍回溫一些，下周二、三可能有道鋒面再度南下，天氣再轉不穩定。

彭啟明在臉書發文說，昨天旺盛對流的鋒面在上午7、8時接近北台灣陸地，晚上已經到高雄屏東，目前位置在巴士海峽附近，移動速度頗快，強度也減弱不少。今天北部稍微有點涼意，和前幾天相比溫差較大，北部高溫約24-25度，中南部溫度也略降，高溫約25-28度。

他表示，未來幾天到周末主要是東北風影響，多數時間是較穩定的好天氣，中南部山區水氣較多偶陣雨，當然有機會在福建廣東附近的水氣東移，轉不穩定，但相對於偏西南風的天氣，舒適許多。不過中南部空氣品質在這幾天也可能轉差，要稍微留意。

彭啟明建議大家務必好好把握穩定的好天氣，周末開始逐漸轉為偏南風，下周二、三很可能再轉趨不穩定，不過目前對這道鋒面的預估變化很大，影響時間及強度上待觀察，但未來一、兩周的確是相對多雨且較不穩定的天氣。

彭啟明說，昨天降雨量多數都在100到200毫米，不算大，但降雨的強度，10分鐘或60分鐘的降雨非常劇烈，多數時雨量達40到60毫米，對很多地方就無法宣洩。所幸這鋒面會移動，影響時間不算太長，最長時間在北部，滯留約三小時，如果很多地方都是受這旺盛對流鋒線影響，多停留兩三小時，結果可能就不同。

他指出，在極端化的天氣下，暴雨只會越來越多，恐怕我們不能保證不淹水，但如何做到不怕水淹，趕快復原，要有更好的訊息及傳達方式讓民眾可了解，做好防災的調整，切莫用過去經驗來掩飾。

中央氣象局說，昨天新北、台北、台中及南投都有出現三小時150毫米以上的強降雨。今天鋒面遠離，水氣仍多，中南部及花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，中南部山區有局部大雨發生的機率。連日降雨，山區容易有坍方、落石等災情，請避免前往山區活動。