氣象局解除大雨特報 中南部山區仍要留意局部大雨

2019-05-21 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各地雨勢漸漸緩和，中央氣象局剛才發布解除大雨特報。

昨全台各地出現豪大雨，根據氣象局資料，雙北單日累積雨量皆達豪雨等級，其中陽明山達227毫米；不僅新北三芝的時雨量飆出91.5毫米，南投國姓鄉的時雨量更達115毫米。

氣象局指出，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，故解除大雨特報。但也提醒，今天中南部山區仍有局部較大雨勢的機率。