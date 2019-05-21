防五十肩 物理治療師教四招肩關節伸展及強化肩頸肌力

2019-05-21 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名48歲婦人日前因為右手疼痛抬不起來，貼了痠痛貼布仍不見好轉，夜晚甚至痛到無法右側睡覺，經醫院診斷才發現她得了俗稱「五十肩」的粘性肩關節腔炎，物理治療師吳秉耕建議民眾避免長時間勞動，勞動半小時要休息5到10分鐘，另外，居家或在辦公室利用毛巾操等4種方式緩緩疼痛，及肩關節伸展及強化肩頸肌力。

上班族李小姐、日前因為右手疼痛、抬不起來，已持續約有2周的時間，她一開始不以為為意，以為貼貼痠痛貼布就會好轉，結果右手的疼痛沒有緩解，夜晚甚至無法右側睡。她才到醫院求診，經醫師診斷為「沾粘性肩關節腔炎」，即是俗稱的五十肩，李小姐很訝異說「我還不到50歲，怎麼就有五十肩了？」

衛生福利部基隆醫院復健科物理治療師吳秉耕組長說，李小姐沾粘性肩關節腔炎就是俗稱的「五十肩」，也可稱為「冰凍肩」，好發於五十歲前後的年齡層而得名，但求診民眾不乏3、40歲或6、70歲之族群。

吳秉耕表示，症狀多是肩關節囊發炎而產生沾黏，或是肩關節處肌腱炎、肩關節周圍曾經骨折、長時間過度使用，慢慢產生疼痛，導致肩關節活動被侷限，久而久之就產生肩關節周圍肌力下降、活動受限，得由骨科、復建醫師治療。

一般民眾做家事要避免長時間勞動，建議勞動30分鐘，休息5到10分鐘，擦拭物品時，長時間抬頭或雙手高舉過肩，容易壓迫頸椎，造成肩頸痠痛。

吳秉耕組長建議民眾在家可做以下活動緩解疼痛：一、熱敷，放鬆肩膀周圍肌肉、減輕疼痛。二、進行肩關節伸展運動，提高肩關節組織的柔軟度及彈性。三、強化頸肩部肌力，增加肌肉力量、肌耐力以提高肩部關節穩定。

另外，吳秉耕說，利用下列四種方式，居家小動作也能達到肩關節伸展及強化肩頸肌力，一，手指爬牆伸展(面牆、側面、外轉伸展)，二，毛巾操伸展(肩關節內轉、外轉)，三，寶特瓶(水瓶)肌力訓練(肩關節屈曲、外展、外轉)，四，彈力帶伸展、肌力訓練(肩關節外展、水平外展、外轉、內轉) 。