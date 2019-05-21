大雨特報！ 屏東、台東及高雄山區注意雷擊強陣風

2019-05-21 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，受鋒面影響，今天屏東、台東（含綠島、蘭嶼）地區及高雄山區仍有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。