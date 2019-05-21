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一場梅雨掃全台炸亂陸空交通 鋒面今遠離雨趨緩

大雨特報！ 屏東、台東及高雄山區注意雷擊強陣風

2019-05-21 07:14聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，受鋒面影響，今天屏東、台東（含綠島、蘭嶼）地區及高雄山區仍有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

東北季風影響，北部及東半部天氣較涼；中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部山區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為短暫陣雨後多雲的天氣。

中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
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