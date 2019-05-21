遵循五技巧 腎友端午節粽子也能健康吃

2019-05-21 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



端午節將至，大街小巷已飄有粽香味。不過，慢性腎臟病患者吃粽容易導致水腫，或血鉀、血鈉或血磷異常等，很難享受過節樂趣。營養師表示，其實只要注意「少五穀」、「少沾醬」、「低蛋白」、「低磷鉀」和「少肉多蔬」5個吃粽技巧，嘗幾口白糯米粽並不為過。

振興醫院營養師陳韻婷表示，粽子口味五花八門，常見有北部粽、南部粽、潮洲粽、八寶粽、五穀粽及鹼粽等，幾乎是高油且高熱量食物，一般人就不宜過量攝取，每餐應以半顆到一顆粽子為限，而腎臟無法進行正常生理作用的慢性腎病人，吃粽更得要注意。

但是，不少腎友不想錯失過端午節的樂趣，還是會想品嘗幾口粽子的美味，那該怎麼吃才好呢？陳韻婷提供5項小技巧，讓腎友吃粽也不怕。

●技巧1：少五穀

陳韻婷指出，養生粽是以五穀雜糧取代白糯米，並加入綠豆、栗子、薏仁或蓮子等，但全穀雜糧食材含較高的磷，對腎友而言不容易代謝，還可能造成腎功能惡化。所以，腎友吃粽技巧第1重點，應是優先選擇白糯米粽。

●技巧2：少沾醬

血壓控制也是腎友的首要之務。陳韻婷表示，腎友選粽的第2個技巧，即是注意粽子裡的食材，盡量選以新鮮食物為主，並減少醬油膏及甜辣醬的使用，建議可改紅蔥或蒜來提味，可預防吃下過多鹽份。

●技巧3：低蛋白

而腎臟也是主要代謝蛋白質的器官，沒有洗腎的腎友需控制蛋白質攝取。陳韻婷說，粽子裡的蛋白質可能有豬肉、干貝、魷魚、蛋黃或豆干等，一顆粽平均含半兩至1兩的蛋白質，腎友應按自己每餐蛋白質的建議攝取份量來吃粽，是第3個技巧。

●技巧4：低磷鉀

吃粽第4技巧則是低磷鉀。陳韻婷說，粽子內餡多包有蛋黃及花生，但兩者均為高磷食物，腎友也應限制攝取量。為了健康，不少人吃粽以外，會再多吃一些蔬菜，但蔬菜含較高鉀離子，建議腎友應吃燙過的青菜。

●技巧5：少肉多蔬