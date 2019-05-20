顱磁刺激 治療憂鬱症新選擇

2019-05-20 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



衛福部草屯療養院精神科醫師蔡昀霖（左）示範操作重複經顱磁刺激治療儀。 圖／草屯療養院提供 分享 facebook

憂鬱症除了使用藥物和心理治療，衛福部草屯療養院近期引進重複經顱磁刺激儀，透過磁性脈衝，緩解憂鬱症狀，對藥物治療效果不佳的憂鬱症患者，有了全新選擇，這也是中部第一家提供憂鬱症完整治療模式的醫院。

草療指出，憂鬱症被聯合國世界衛生組織視為新世紀3大疾病，全球逾4%人口為憂鬱症所苦，國內粗估有100萬人，其中3成已對藥物治療反應不佳，或有嚴重副作用而拒絕服藥，衛福部去年核准使用重複經顱磁刺激治療儀，進行生理療程。

草療精神科醫師蔡昀霖說，重複經顱磁刺激是透過準確定位的磁場，直接對腦中特定區域發出強力但短暫的磁性脈衝，在人腦神經線路引發微量電流，透過改變大腦生理狀態達到緩解憂鬱症的效果。

據國內外研究顯示，逾半患者憂鬱症狀因此獲得改善，但重複經顱磁刺激療程至少持續2週以上，每週5次，連續4週以上的治療，改善程度會更理想；但目前該項治療健保不給付，每次收費4000元。

草屯療養院副院長丁碩彥表示，罹患憂鬱症不論症狀輕重，都會影響生活品質，有些還易反覆發作，可接受重複經顱磁刺激儀器積極治療，透過生理、心理、社會環境適應3大層面協助，仍可恢復正常生活。草屯療養院有精神科醫師呂尚恒和蔡昀霖特別門診提供評估和療程建議。