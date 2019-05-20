政大92周年校慶 將打造地表最強漢學重鎮

2019-05-20 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



政大今天舉行92周年校慶慶祝大會。校方以「艷紅鹿子百合」為92校慶象徵，以百合花堅韌的特性，代表政大奮力不懈的精神。校長郭明政也在會上宣布表示，將成立「羅家倫國際漢學講座」，讓政大成為地表最強的漢學重鎮。

郭明政也向在場表示，政大今年獲得教育部加碼高教深耕計畫經費達3.3億元，顯示政大在國際化辦學的努力獲得肯定。

郭明政表示，「羅家倫國際漢學講座」獲資金支持，也有中央研究院協助；未來，政大可擔任華人文化世界的連結，成為全世界最重要的漢學重鎮，新落成的達賢圖書館也是漢學講座的首站。

郭明政說，目前政大國際排名看似不理想，但是政大文法商還是全國最強，企業愛用大學生評比，政大也名列前茅。往後，政大也將繼續加強與國際大學的交流，鑽研華語文教學及漢學領域，以台灣與亞洲經驗出發，培養多國語言實力，在國際上持續發光發熱。

典禮上，政大也頒發106學年度教師及研究人員傑出服務獎，獲獎者是地政系教授林左裕、傳播學院教授蔡琰及教育學院教授郭昭佑等人。林左裕代表致詞，分享過去擔任總務長時，致力於改善老舊建物的排水問題並推動校內環保，服務過程中也有所收穫，鼓勵校內教師能多投入行政工作。

107學年度學術研究獎由哲學系教授林遠澤、傳播學院教授林日璇、歷史學系林美香教授等人獲獎。林遠澤表示，慶幸自己能在政大從事學術研究，校方開放教授以多元形式發表研究成果，不盲目追求國際期刊的刊登數量，創造有利於研究的環境，使校內師長的研究內容及成果相當扎實。