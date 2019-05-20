五專優免入學增為近萬名額 即日起開放報名

2019-05-20 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



技專校院招生委員會聯合會今天表示，擴大辦理五專優先免試入學，從去年試辦的5327名額，增加到46校、204科組提供9463名額，人數幾乎翻倍，將超越6月舉行的聯合免試入學，成為五專最大宗的入學管道。

技專招聯會執行長段裘慶表示，免試入學為五專主要入學管道，分為5月的優免入學，以及6月的聯免入學。今年共計17618個招生名額，兩個管道的招生名額占比，從3成優免、7成聯免，今年提高到6成優免、4成聯免。

段裘慶表示，過去聯免入學，考生只能在北、中、南3區各選一所學校報名，且通過篩選後再到各校報到、現場撕榜，但各科組名額有限，考生不一定能錄取第一志願科組，衍生不少問題。

去年起，技專招聯會試辦優免，限定國中應屆畢業生，學生可上網填寫最多30個志願，由電腦統一分發放榜。段裘慶表示，若考生志向明確，例如決定讀護理系學生，可一口氣填30校的護理科組志願，等於是增加10倍機率；且優免落榜，仍能參與6月舉行的聯免。

段裘慶表示，去年試辦優免，成效頗佳，近6千個名額，吸引2萬多名國三生報名，競爭激烈。其中，北科大電機學院去年首創「智慧自動化工程科」五專菁英班，設有廿四個優免名額，7名錄取生會考成績5A++、作文4至五5分，相當於去年基北區第一志願錄取資格，9成以上是頂標生。

北科大機電學院院長張合表示，優免入學不同於聯免，招生時間提前、且不再有報考校數的限制，各校能招到來自全國、表現更加優異的學生。

今年度五專優免入學即日起至5月24日止，開放國中學校集體報名，6月6日選填志願，最多30個；6月14日公告分發結果。