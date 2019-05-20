2.5萬棵小樹苗成長茁壯 日月光造林有成

2019-05-20 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



日月光文教基金會106年起認養林務局屏東林區管理處轄內15公頃的國有林地造林，種下2萬5000多棵小樹苗，兩年多來，在林務人員專業照護下，小樹苗成長超乎預期，已進入需要修枝階段，成林指日可待。

日月光集團行政長兼日月光文教基金會執行長汪渡村表示，日月光文教基金會關心環保公益，認養國有林地造林，3年一期，今年邁入第3年，造林相當成功。明年，日月光文教基金會將繼續與林務局合作，認養其他國有林地，並且一直持續下去，為台灣環保、地球生態環境盡一分心力。

日月光文教基金會同仁在屏東林管處及六龜工作站人員陪同下，5月16日至高雄市桃源區小關山，勘查日月光認養的荖濃溪事業區102林班造林地，喜見這些經過寒冬焠鍊的小樹苗又長高了不少，許多苗木更已到了需要修枝的階段，林務人員取出隨身攜帶的工具一一修剪。

後續至田寮區旗山事業區106林班認養造林地，與屏東林管處旗山工作站人員會合，看見種下的樹苗，一株株昂首矗立在林區內。

日月光文教基金會表示，106至108年共捐助320萬元，認養屏東林管處轄內高雄市桃源區小關山荖濃溪事業區第102林班，以及田寮區的旗山事業區第106林班共約15公頃國有林地，種下台灣櫸、九芎、無患子、光蠟樹、黃槿、白千層、苦楝、相思樹等苗木共 2萬5680棵，其中九芎、無患子、光蠟樹都是很好的蜜源植物。

林務局規畫，這些造林地未來可開放養蜂團體申請養蜂採蜜，林務人員表示，近年來平地蜜源植物減少，在國有林地栽植蜜源植物，並開放養蜂採蜜，正可以補平地蜜源之不足。