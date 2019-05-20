偷牽小手、調整作息 5件小事讓妳一直沈浸「熱戀」狀態

2019-05-20 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



所謂的感情同步，就是調整兩個人的生活步調，對於增進感情也有很大的幫助。圖／摘自 pexels 分享 facebook 談戀愛是讓人開心的事情，但長期經營的感情，就算是熱戀也會歸於平淡，在無數的爭吵與生活協調中，有許多事情要慢慢地磨合彼此的個性。但感情不是靠一個人採取行動，就能造就圓滿的情感，甚至兩個人的互動、說話語氣、小小的貼心舉動，都讓感情彼此升溫的任何一個關鍵，所以感情要製造共同經營的可能性，這樣的情感才能夠恆久遠。

想要一直維持著熱戀的感覺，下面5件小事不能忘啊！

就算再忙，也不忽略

沒事就一直傳簡訊，有時反而會讓對方覺得壓迫感沈重，但其實抓對時間關心很重要，即使說一些大家認為稀鬆平常的事情，對愛的感受度就是不同，因為任何事情，都想要被另一半知道。

小動作，也能增進情感

經營關係久了，時常會懷疑一些牽手、接吻的小動作，會不會讓對方感受黏膩，但其實不會，反而更增進彼此愛的態度喔！因為牽起小手，就會讓對方感受被捧在手心的感覺，一個簡單在額頭親吻的小動作，也能讓你更有回到初戀的滋味。

培養生活中的話題

感情平穩之後，接下來的就是，為彼此製作更多的生活樂趣、讓生活有更多的話題性，不只是拉近關係，也更熟知彼此的目標，讓未來的路上，彼此有更多的默契與關懷。

沒有人是完美的，但也別只看缺點

結婚前、結婚後，有許多的生活習慣不同，彼此生活在一起之後，就會有許多過去看不見的「小缺點」浮現出來，要做的不是抱怨，因為這樣的抱怨，是感情最大傷害的一個地方。

調整時空，讓彼此「同步」