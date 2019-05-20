「醫界葉問」東非發威 脫臼小朋友針灸後馬上能舉手

2019-05-20 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



台灣中醫在東非發威，在國內素有「醫界葉問」之稱的花蓮慈濟醫院中醫副院長何宗融莫三比克義診時，現場為一位輕微脫臼的小朋友施以復位及針灸治療，傷者馬上就能舉起手來揮手，讓大家驚呼不可思議。

熱帶氣旋伊代今年3月侵襲非洲，造成東非辛巴威、馬拉威、莫三比克嚴重災情，慈濟非洲志工陸續跨國前往受災三國關懷。橫跨亞洲、美洲、大洋洲、非洲，集結台灣、美國、澳洲、馬來西亞、和南非六國人醫會醫師及花蓮、台北、台中、大林4家慈濟醫院組成台灣醫療義診團，最近首次在非洲莫三比克進行大型義診。

義診場地為莫三比克雅瑪郡的堤卡中學，學償提供場地。當地醫療資源匱乏，民眾一聽到有醫師要來義診，不少人一早就來排隊。第一天義診，共服務了670人次。

何宗融為脫臼小朋友施以復位及針灸治療後，雅瑪郡郡長荷西（TOME‘JOSE）也接受診治後，因效果好，還帶媽媽來看診。荷西郡長還說要送人來花蓮學中醫。

除了何宗融，莆診團陣容堅強，包括花蓮慈濟醫院院長林欣榮、婦產部醫師陳寶珠、牙科部醫師李彝邦、骨科部醫師葉光庭、一般外科醫師張群明及中醫師邱少君。

台北慈濟院長趙有誠與牙科部主任夏毅然主任備齊十大箱醫材與兩箱物資，外科器械、婦科衛材、中醫衛材與剪刀、紗布、棉片、注射器、體溫計等醫材，以及六千多支鉛筆、一千個削鉛筆盒。趙有誠因此大受孩童歡迎，到那兒都被孫子們黏著不放。