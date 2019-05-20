紫斑症藥物健保納6歲以上兒童 年省50萬藥費

2019-05-20 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



用於治療血小板低下紫斑症藥物eltrombopag為有條件健保給付，但多年來給付只限於成人、排除兒童，健保署近日公告修正給付規定，下月起6歲以上兒童納入給付，估每位患者年省下近4、50萬元藥費。

血小板低下紫斑症是因為血液內的血小板數量減少，微血管磨擦受傷破裂或在重力壓力下，血液無法有效凝集，導致紅血球從微血管滲漏出來，造成皮膚或黏膜出血，患者輕則皮膚瘀青，重則會造成腦內出血致命。

台大醫院小兒血液腫瘤科主治醫師盧孟佑指出，血小板低下紫斑症是後天造成，但發生原因不明，推估可能與病毒感染或自體免疫力低下有關，由於血液內的血小板數量低，使得凝血功能不好，皮膚下常會出現瘀青；約7至8成的孩童屬於急性發作，數月後就會自行痊癒，少數未痊癒的兒童則成為慢性患者，需透過服藥控制，第一線用藥包括類固醇、免疫球蛋白等。

根據健保署資料，血小板正常值為15萬至40萬／微毫升，血小板低下紫斑症是免疫系統將血小板視為外來物質， 進而產生自體抗體來攻擊血小板，亦阻礙血小板的生成，患者血液中血小板含量低於5萬／微毫升以下而出血，病患會有牙齦出血不止、流鼻血、月經不止、身上有瘀斑、紫斑、胃腸道出血及血尿等症狀，情形嚴重時，甚至會造成腦內出血及肺部出血而有生命危險。國內血小板低下紫斑症發生率為每10萬人約1至12人，以人口數推估，全台患者約2000人左右。