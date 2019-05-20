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如何當女神級優雅媽咪？ 好萊塢女星推UPPAbaby曬星寶貝

2019-05-20 17:49經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

9年前，慾望城市（Sex and the City）女主角凱莉(（Carrie）-莎拉潔西卡派克曾被狗仔隊拍到推著雙胞胎女兒外出散步的照片，有網友稱她為「地表最強時尚媽咪」，除了產後依舊纖瘦嬌小的身材和一雙超可愛寶貝外，莎拉潔西卡當時所使用的那台時尚推車，更成為時尚媽咪心目中的夢幻逸品。

2019年夏天，這個風靡好萊塢女星的美國嬰童推車品牌UPPAbaby終於正式進駐台灣，卡樂米公司執行長Candice表示，她自己也是兩個小小孩的媽媽，對於育兒的需求非常的了解，懷孕初期，開始找尋好用有時尚感的推車，在美國就發現，路上很多UPPAbaby的推車，不禁對這個品牌深深的好奇，經過網路搜尋與詢問，發現美國知名跨境電商亞馬遜上面有數百人的良好評價，也關注到美國知名影星不只莎拉潔西卡，該品牌愛用者還有布魯斯威利、 瑞絲薇斯朋、克里斯漢斯沃、艾德華諾頓等好萊塢大明星。

由於知名度高，Candice表示，過去不少台灣消費者都趁旅遊美國時購買或託好友代購，但這麼好的品牌，讓從事幼兒教育品牌多年的她，覺得應該引進分享給台灣的父母。

Candice指出，來自美國麻州的UPPAbaby是一家創新的公司，創辦人Bob與Lauren這對夫妻，曾經在汽車產業服務，將從業的專業經驗與自己身為嬰幼童父母時所獲得的經驗與靈感投入產品研發中，讓舒適、輕巧，好收納與精緻質感合而為一，也創造出時尚感極佳，房車規模等級的產品。

嬰幼兒照護專家也進一步建議，選購嬰兒推車有幾項重點，首先必須輕巧易推，避免長期施力不當，造成身體不適；再者，輪子厚度要夠才能達到良好的避震效果，若遇到崎嶇路面時，推車不致震動過大，傷及嬰幼兒脊椎；第三，支撐推車支架必須穩固，降低推車傾斜造成的可能傷害；第四，座椅承重力要好，且可平躺，椅墊的舒適度也必須考量。再加上，台灣陽光強，遮陽棚能抗UV紫外線者尤佳。

同時，其他也需顧及的細節，還有如收納性，嬰幼兒照護專家建議，最好選擇折疊後，可豎立的設計，還有附加和延伸性，座椅可否拆卸作為其他用途、可否加裝其他擴充裝置，置物籃的承載力，以及有無售後服務等。

UPPAbaby在台共推出三款嬰童推車，包括旗艦級嬰童推車VISTA、酷炫型嬰童推車CRUZ、都會型嬰童推車MINU等三款。

名媛蔡沐妍Lydia（左）與卡樂米國際有限公司執行長Candice（右），都是女...
名媛蔡沐妍Lydia（左）與卡樂米國際有限公司執行長Candice（右），都是女神級的優雅媽咪。 圖／卡樂米提供
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