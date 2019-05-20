公益商品疑似改標銷售 芝麻粉、黑豆醋等商品下架封存

2019-05-20 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣二林鎮的「喜願行」鼓勵消費者食用本土小麥、大豆、五穀雜糧，生產麵粉、醬油、豆鼓、芝麻醬等產品，也因長期提供身障人士工作機會，小農產品能見度頗高，但彰化衛生局今年4、5月稽查發現業者疑似將商品有效期限改標，甚至將過期商品再製，目前全案由彰化地檢署偵辦中，若偵結後確認違反行政法部分將一併開罰。

「喜願行」上月遭人檢舉工作環境不佳，涉嫌竄改產品有效日期，延長食品的販售期間，衛生局進到廠內稽查發現業者將原料放常溫儲存而非冷藏，當場要求限期改善，而該家商品包括米、義大利麵、味增等產品都是上游廠商進貨後由員工分裝，再打上期限標籤，稽查人員發現，業者涉嫌竄改黑芝麻粉、米義大利麵、味增等產品貼標的有效期限，分別延長約3個月到1年左右。

衛生局指出，商品涉及標示不實，依法可處以4萬元以上400萬元以下罰鍰，該業者另有黑豆醋產品疑似是將過期產品再製，以新包裝再推出，檢方已偵辦中，目前在「喜願行」封存1638罐相關產品。