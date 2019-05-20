恆春航線停飛 潘孟安火大：只看到棄養小孩的父母

2019-05-20 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



針對立榮航空正式公告停飛恆春航線，潘孟安今天在接受媒體詢問時痛批交通部竟然「孩子生了，覺得醜了就棄養」，這是完全不負責任的作為，而地方提出活化計畫，民航局卻一直怠惰，在要求協助的過程，「只看到一直要棄養小孩的父母」。

潘孟安直指立榮航空在前幾天的網站上還可以查到松山飛恆春的航班，但是從2014年9月以後，卻以飛安為由從來沒有飛過，他說，這個叫「詐騙」，但政府居然容許這樣的事，他想請問立榮航空、請問交通部民航局，恆春機場的地形地貌從來沒有改變過，三台山從來沒有跑掉，也沒有比較高，核三廠也在那裡，為什麼以前可以飛？

他說，這是雞生蛋、蛋生雞的問題，但他看到的是不負責任的父母，把雞和蛋全部都丟了，就是因為過去被監察部或審計室列管為「蚊子機場」，才急於把這個緊箍咒拿掉。

潘孟安說，政府可以花好幾億改善台東、馬祖等地的機場，但是對「本島中的離島」（指恆春半島）卻是一毛不拔，「這是一個政府嗎」？他在20天前才又向行政院長蘇貞昌反應過此事，交通部次長祁文中南下視察時也很驚訝機場這麼好，怎麼會沒有飛？

潘說，航權如此被綁架，實在讓人難以接受，希望恆春機場的設備能很快獲得改善，如果民航局真的不願意管理，那就參考國外經驗，考慮委由民間經營吧！