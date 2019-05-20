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影／靛氰綠螢光顯影新系統 能找到0.2公分肝腫瘤

2019-05-20 14:25聯合報 記者周宗禎╱即時報導

許多民眾罹患肝腫瘤沒有感覺明顯異常，一般傳統肝癌篩檢1公分以下細小腫瘤常不易發現，奇美醫學中心引進新型「靛氰綠ICG螢光顯影輔助系統」，可以找到定位0.2公分的小腫瘤，最近引進後屢在處理較大腫瘤時意外發現其他小腫瘤切除，可減少復發與短期再度必需開刀機率。

這套新器材名為「靛氰綠ICG螢光顯影輔助系統」，目前大多用在肝腫瘤手術及胃癌、大腸癌 等消化系統手術術。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪表示 ，ICG就是靛氰綠滯留測試（Indocyanine green retention test），以螢光劑顯影輔助腹腔鏡系統，病人注射螢光藥劑後停留在肝臟時間較短、停留腫瘤的時間明顯較長，醫師可在手術時參考腫瘤上的螢光範圍，確認腫瘤位置大小精準切除，可減少無腫瘤肝臟組織切除。

王家豪指出，手術前注射ICG有助檢測確認肝臟代謝能力，注射前與15分鐘後抽血採樣，可掌握殘餘量判斷病人能接受切除程度，術後肝臟功能保存程度更大，手術也更安全。

因為藥物在腫瘤內代謝速度比較慢，經由螢光顯影系統，再運用近紅外光的照射，腫瘤就會凸顯出來，手術時可減少意外傷害組織機會。

肝臟手術前病患都會接受肝功能評估測試，計算好時間一次螢光劑即可在手術時顯影，一舉兩得。王家豪表示，ICG新型螢光顯影輔助系統能同步處理白光與近紅外光影像，外科醫師經由即時投影能清楚看見腫瘤範圍，決定手術方向，避免手術安全距離不足。

王家豪指出，新型ICG螢光顯影輔助系統， 雖比傳統超音波較不受脂肪肝等複雜狀況干擾， 但對於肝臟表面1公分以內較深層的腫瘤，會因系統限制較無法偵測細小腫瘤，醫師會搭配傳統電腦斷層系統合併診斷。有了這套設施，能在手術前檢測、術中診斷，手術過程協助醫師精準切除腫瘤，提高手術成功率與發現過去不易發現的細小病變。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪表示 ，ICG靛氰綠滯留測試螢光劑顯影輔助...
奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪表示 ，ICG靛氰綠滯留測試螢光劑顯影輔助腹腔鏡系統，過去不易察覺的腫瘤範圍能清楚顯示（ 下方綠色部分）。記者周宗禎/攝影
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奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪表示 ，ICG靛氰綠滯留測試螢光劑顯影輔助...
奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王家豪表示 ，ICG靛氰綠滯留測試螢光劑顯影輔助腹腔鏡系統，過去不易察覺的腫瘤範圍能清楚顯示（ 下方綠色部分）。記者周宗禎/攝影
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