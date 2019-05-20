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哈蜜瓜新品種「嘉義極光」甜脆好吃耐貯藏外銷百噸

2019-05-20 14:06聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」（農友命名）成焦點主角，縣長翁章梁命名新商品名稱「嘉義極光」(歐諾拉AURORAMELON），疊溪果菜生產合作社經理邱宗毅當場下訂單100噸，與翁簽約，翁品嘗後大讚「瓜甜、脆，好好吃！」，有別於一般哈密瓜及洋香瓜，最大特色耐貯藏。

縣府為推廣設施作物多樣化栽植選擇，媒合通路採購，邀鄉鎮市農會總幹事、通路商代表及農友公司總經理宋雲宏等，在創新學院舉行新品種哈密瓜發表會，展示農友5種新品種洋香瓜：「蘭香」、「橘后」、「閨秀」、「翠妞」、「天蜜」，以及哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」，此瓜國外名稱歐諾拉，縣府以其中譯「極光」做商品名稱命名行銷，將申請註冊商標。　

縣長翁章梁帶來賓拉開覆蓋「嘉義極光」(歐諾拉）上紅布，展示瓜果，目前只在水上鄉及太保市栽種1公頃，市場反應佳，瓜果上市供不應求，產地價每斤130元起跳，比一般洋香瓜及哈蜜瓜貴1倍價格。

農友公司經理陳東寅說，農友費時10年育成卡蜜拉，適合播種期8至9月，適合栽植溫室，以一株一果吊瓜式栽培，播種至採收約75至90天，成熟果重1.6至2.2公斤，甜度14至18度，果實耐儲運，商品價值高、上架時間長，適合推薦給農民栽植及通路商採購。

疊溪果菜生產合作社經理邱宗毅當場下訂單100噸，採購100噸嘉義極光，外銷東南亞及新加坡客戶，翁章梁說，嘉縣設施增加面積及栽培技術全台居冠，為增加設施農業穩定性，透過多品項開發推薦，媒合通路商採購，符合消費市場需求，吸引通路商下訂單，確保農民收益。

嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「...
嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」（農友命名）成焦點主角，縣長翁章梁命名新商品名稱「嘉義極光」(歐諾拉AURORAMELON）。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「...
嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」（農友命名）成焦點主角，縣長翁章梁命名新商品名稱「嘉義極光」(歐諾拉AURORAMELON）。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「...
嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」（農友命名）成焦點主角，縣長翁章梁命名新商品名稱「嘉義極光」(歐諾拉AURORAMELON），翁品嘗後大讚「瓜甜、脆，好好吃！」。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「...
嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」（農友命名）成焦點主角，縣長翁章梁（右二）命名新商品名稱「嘉義極光」(歐諾拉AURORAMELON）。記者魯永明／攝影
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疊溪果菜生產合作社經理邱宗毅（左）當場下訂單100噸，與嘉義縣長翁章梁（左）簽約...
疊溪果菜生產合作社經理邱宗毅（左）當場下訂單100噸，與嘉義縣長翁章梁（左）簽約。記者魯永明／攝影
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極光翁章梁農民

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