哈蜜瓜新品種「嘉義極光」甜脆好吃耐貯藏外銷百噸

2019-05-20 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府與農友種苗公司合作今天發表6種洋香瓜及哈蜜瓜新品種，唯一哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」（農友命名）成焦點主角，縣長翁章梁命名新商品名稱「嘉義極光」(歐諾拉AURORAMELON），疊溪果菜生產合作社經理邱宗毅當場下訂單100噸，與翁簽約，翁品嘗後大讚「瓜甜、脆，好好吃！」，有別於一般哈密瓜及洋香瓜，最大特色耐貯藏。

縣府為推廣設施作物多樣化栽植選擇，媒合通路採購，邀鄉鎮市農會總幹事、通路商代表及農友公司總經理宋雲宏等，在創新學院舉行新品種哈密瓜發表會，展示農友5種新品種洋香瓜：「蘭香」、「橘后」、「閨秀」、「翠妞」、「天蜜」，以及哈蜜瓜新品種「卡蜜拉」，此瓜國外名稱歐諾拉，縣府以其中譯「極光」做商品名稱命名行銷，將申請註冊商標。

縣長翁章梁帶來賓拉開覆蓋「嘉義極光」(歐諾拉）上紅布，展示瓜果，目前只在水上鄉及太保市栽種1公頃，市場反應佳，瓜果上市供不應求，產地價每斤130元起跳，比一般洋香瓜及哈蜜瓜貴1倍價格。

農友公司經理陳東寅說，農友費時10年育成卡蜜拉，適合播種期8至9月，適合栽植溫室，以一株一果吊瓜式栽培，播種至採收約75至90天，成熟果重1.6至2.2公斤，甜度14至18度，果實耐儲運，商品價值高、上架時間長，適合推薦給農民栽植及通路商採購。