大陸研究顯示 糖尿病恐導致多種癌症風險升高

2019-05-20 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



新華社報導，長期以來，關於糖尿病與癌症之間的關聯，醫學界一直莫衷一是。但中國一項最新研究顯示，2型糖尿病可能導致多種癌症的患病風險升高，其中包括涉及男性的11種癌症和涉及女性的13種癌症。

報導稱，上海交通大學醫學院等機構研究人員利用上海有關數據庫的信息，就2型糖尿病與患癌風險之間的關聯開展「迄今最大型的」研究。

研究人員首先確定了2013年7月至2016年12月期間無癌症病史的2型糖尿病成人患者，共計超過41萬人。然後對患者隨訪至2017年12月，結果共發現8,485例新診斷的癌症病例。

糖尿病是一種慢性病，其中2型糖尿病最常見。此次研究顯示，與正常人群中的男性和女性相比，患有2型糖尿病的男性和女性患癌症的風險分別高出34%和62%。

在男性中，風險最高的為前列腺癌，2型糖尿病導致罹患前列腺癌的風險高出86%；在女性中，風險最高的為鼻咽癌，2型糖尿病導致患鼻咽癌的風險高出兩倍以上。

此外，2型糖尿病還可能導致患白血病、甲狀腺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺癌等疾病的風險升高。