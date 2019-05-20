大陸研究顯示 糖尿病恐導致多種癌症風險升高
新華社報導，長期以來，關於糖尿病與癌症之間的關聯，醫學界一直莫衷一是。但中國一項最新研究顯示，2型糖尿病可能導致多種癌症的患病風險升高，其中包括涉及男性的11種癌症和涉及女性的13種癌症。
報導稱，上海交通大學醫學院等機構研究人員利用上海有關數據庫的信息，就2型糖尿病與患癌風險之間的關聯開展「迄今最大型的」研究。
研究人員首先確定了2013年7月至2016年12月期間無癌症病史的2型糖尿病成人患者，共計超過41萬人。然後對患者隨訪至2017年12月，結果共發現8,485例新診斷的癌症病例。
糖尿病是一種慢性病，其中2型糖尿病最常見。此次研究顯示，與正常人群中的男性和女性相比，患有2型糖尿病的男性和女性患癌症的風險分別高出34%和62%。
在男性中，風險最高的為前列腺癌，2型糖尿病導致罹患前列腺癌的風險高出86%；在女性中，風險最高的為鼻咽癌，2型糖尿病導致患鼻咽癌的風險高出兩倍以上。
此外，2型糖尿病還可能導致患白血病、甲狀腺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、乳腺癌等疾病的風險升高。
新華社指出，相關論文近日刊登在國際出版商威利父子公司（John Wiley & Sons，Inc.）旗下的《糖尿病雜誌》上。研究人員建議，應針對2型糖尿病患者制定特異性惡性腫瘤篩查及預防策略。
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