咖啡有助於清腸 將成為排便聖品

2019-05-20 14:01 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



咖啡不只是提神功用，更對人體的腸道蠕動有益，未來可能是排便聖品。(photo on Pexels, under CC licensed) 分享 facebook

過往我們都知道水果是助於排便的清腸聖品，但美國最新研究指出，咖啡確定也有類似功用。聖地牙哥研究以大鼠受試，攝取咖啡讓牠們糞便中的細菌總數減少，顯然說明咖啡利於腸道肌肉收縮能力。但目前仍不知減少的菌種是否能分好菌、壞菌，其次，科學家用脫咖啡因咖啡也有用，說明咖啡因並非真正變因，仍需要後續研究證明主因。

根據《每日科學網》報導，聖地牙哥研究日前指出，除了水果以外，咖啡被確定是助於排便的聖品，他們將咖啡混合培養皿內的腸道細菌，發現咖啡可以抑制細菌，而且只要1.5%劑量的咖啡溶液就夠，1.5%的溶液抑制微生物生長甚至比3%溶液還有用。

隨後，學者再以大鼠為實驗對象，讓牠們攝取咖啡後，三天後測其糞便的細菌總數，發現數量劇減，表明咖啡不只能促進腸道蠕動，更能殺菌。

《新華社》報導，學者受訪時從中提出幾項有趣要點，首先，他們也試過用脫咖啡因的咖啡，發現對大鼠也有類似的效用，說明「有無咖啡因」並非影響的重點；其次，咖啡促進腸道殺菌時，似乎無法區分殺的是好菌抑或是壞菌。

學者解釋說，這項結果若經過後續研究，未來有可能是臨床手術後的良解，部分腹部手術後，會讓腸道工作停擺，但若咖啡真的有助於促進蠕動，很可能解決術後病患的便秘問題。

此外，學者也推薦約10項益於腸道、助於排便的食物，包含黑木耳、菠菜、海帶、糙米、豬血、花生、魔芋、芹菜、蜂蜜以及酸奶。

【更多精采內容，詳見 】