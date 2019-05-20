國外幼兒曾出現嚴重藥害 食藥署禁苯佐卡因用於嬰幼兒

2019-05-20 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



國外曾有幼兒服用含苯佐卡因（Benzocaine）止痛藥，引發罕見但嚴重的變性血紅素血症。食藥署今宣布，即日期含苯佐卡因的藥物，不得再使用於2歲以下嬰幼兒，另同時請廠商變更藥品說明書和仿單，以免民眾誤用。

食藥署藥品組科長洪國登說，苯佐卡因是一種止痛藥，部分治療胃潰瘍或胃酸過的胃藥中即含有苯佐卡因。但國外使用於幼兒的長牙和發牙疼痛，卻出現罕見但嚴重的變性血紅素血症，研究證實該藥物用於兒童的風險比成人高許多。

洪國登說，該署於101年9月公告要求含苯佐卡因的藥品應於仿單內加註「除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於2歲以下之嬰幼兒，但為確保幼兒用藥安全，重新找專家評估藥物用於幼兒的臨床效益及風險。

洪國登說，經蒐集國內外資料並與兒童牙科和兒科醫師討論，均認為含苯佐卡因的藥品在我國臨床上本來就幾乎沒有使用，也不曾使用於幼兒發牙止痛，決議修訂該成分藥品用於兒童的使用原則，即日起禁止使用於2歲以下嬰幼兒。

據統計，含苯佐卡因的藥品共計有61張藥證。洪國登說，已要求各廠商於7月31日前申請變更藥品說明書和仿單，寫清楚「禁止使用於2歲以下嬰幼兒」。

另外，食藥署也提醒醫師處方或藥師交付該成分藥品時，需特別提醒病人或其照護者，而貯放此類藥品時也應放置於兒童無法觸及處，避免2歲以下嬰幼兒誤食。