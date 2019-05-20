快學會這幾個Gmail密技！迅速整頓容量爆炸的信箱

2019-05-20 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



免費又好用的Gmail信箱幾乎人人愛用，但不管加購多少容量，都還是有用盡的時候。面對至少上千封的信件，除了眼睛一閉把最舊的統統刪掉，或是自行輸入關鍵字慢慢篩選刪除，現在還可以用以下幾個祕技，快速找出佔用空間的肥大信件，即刻解除信箱爆炸危機。

信箱信件眾多，但舊的不一定不重要的用戶，就可選擇優先將佔去較多容量的大附件信件刪除，快速幫信箱瘦身。只要在上方搜尋框輸入「has:attachment larger:5M」（5可以替換成其他自己想要篩選的數值）進行搜尋，就可以立刻篩選出超過該容量的信件清單；如果想要更精準針對某個時間以前，或是某個區間的信件篩選想，還可以再加入Google搜尋前陣子推出的新指令「before:時間」或「after:時間」，篩選出該時間前或後，或是某個精準時間區間的搜尋結果。像是在搜尋框輸入「larger:5M after:2018/1/1 before:2018/12/31」，就會列出2018年超過5MB的信件清單，直接從該清單裡勾選不需要的信件刪除，加速清理信箱的效率。