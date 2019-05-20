增養？豬農：養越多風險越高 價格穩定就好

2019-05-20 13:59 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



因應國際豬肉價格攀升，農委會擬調整毛豬生產目標，鼓勵豬農增養。養豬團體認為增養沒有太大問題，豬農表示，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，如果養越多，豬農承擔的風險越高，豬價還是維持平穩比較好，暴漲暴跌都不是好事。

昨天休市，5月18日毛豬每公斤平均批發價格為79.44元，維持高點。

中華民國養豬協會祕書長張生金表示，若養豬大縣的豬農提高種母豬的育成率，多增養種母豬，應該不至於有太大的問題。

他說，現階段豬價穩定，去年8月後國際非洲豬瘟疫情嚴峻，國內豬農出現恐慌心理，去年11、12月豬農自主淘汰種母豬，讓飼養密度降低，加上春節前後常態性的豬隻疾病出現，比如小豬下痢(PED)、藍耳病等，今年6月豬源調配會較吃緊，7月會出現毛豬供應缺口，現在毛豬供應按照原來的調配每天約少了1000多頭。

張生金表示，由於國際疫情的嚴峻，國內豬農飼養相對比較保守，原本會減養一點，但若對生物安全防疫有信心，要豬農恢復原本減養的量，應該也不是太大的問題。

一名專業養豬場場主表示，細水長流，價格穩定就好，暴漲暴跌都不是好事。豬的生長周期長達六個月至七個月，若再加上在母豬肚子裡的四個月，想增養，一年後才有豬可賣，一年以後變數太大，飼養密度增加後，疾病的挑戰，牧場資金鏈連結，環保壓力增加，人力管理增援都是風險。

這名場主說，專業經營的畜牧場平時養1000頭，若想要增養，設備都要到位，要符合畜牧法法規才行，光設備申請到完工至少一兩年，專業農業經營是計畫性生產的，不是看到豬價好增養，豬價差就減養。