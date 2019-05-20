1年爆瘦20公斤非好事？50歲台商2癌上身且轉移

2019-05-20 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



50歲台商近2個月來爆瘦8公斤，一年來已瘦了近20公斤，除了勞累、乾咳好一陣子，身體沒有明顯不適，以為大陸空氣品質不佳，加上工作壓力大所致，返台休息2周，並在台中市澄清醫院柏忕健康管理中心健檢，才發現罹大腸癌、食道癌，並轉移到肝臟，連忙取消機票，住院治療。

澄清醫院柏忕健康管理中心肝膽腸胃科醫師陳仕豐認為，90%以上的大腸癌是大腸腺瘤瘜肉經過5到10年演變而來，這名台商若在40歲先做一次大腸鏡檢查，結果應不會導致這樣，可以大腸鏡、胃鏡一併做檢查，連食道也能一併看清楚，有利早期發現、早期治療。

台商表示，他一年來瘦很多，但因為沒有身體沒有明顯不適，以為是長期工作壓力過大有關，也乾咳好一陣子，還在懷疑可能是大陸空氣品質不佳，趁返台，休息兩周，就醫治療咳嗽，卻未見舒緩，經妻子建議，到醫院接受健康檢查，沒想到竟罹癌。

醫師陳仕豐說，這名台商經健檢發現，罹患大腸癌、食道癌多時，大腸的乙狀結腸有一顆約6公分的惡性腫瘤，食道的下端也有一顆約2公分腫瘤，再透過磁振造影，發現多個轉移性肝腫瘤，確診為大腸癌轉移到肝臟。