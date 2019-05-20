果實蠅正嚴重危害多種水果 台南農改場籲果農加強防治

2019-05-20 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



果實蠅肆虐危害加劇，台南農改場因目前進入危害高峰期，是關鍵防治期，呼籲果農注意防治芒果、柚子等重要果樹害蟲東方果實蠅，以套袋、誘捕、噴藥等方式加強田間衛生並採取共同防治措施。

台南農改場表示，一旦東方果實蠅密度攀升，果實受果實蠅危害後易腐爛或提前落果，將嚴重影響水果產量與品質。

東方果實蠅俗稱「蜂仔」，是台灣水果的「頭號殺手」，危害至少150種寄主植物，如番石榴、楊桃、蓮霧、芒果及柑桔類水果等，台灣全年氣候都適合東方果實蠅繁衍。

成蟲以露水、花蜜為食，白天為其主要活動覓食時間。雌蟲產卵於成熟果實內，使果實表皮流膠，孵化後的幼蟲蛀食果肉，造成果實腐爛及落果等現象，嚴重影響到水果的品質及產量。老熟幼蟲會鑽出果實彈跳到土裡化蛹，完成一世代約需20到25天。

臺南農改場建議可採下列方法防治東方果實蠅：

一、 耕作防治：1. 果實六至七分熟前實施套袋，防止果實蠅產卵危害。

2. 確實做好田間衛生，儘早清除廢棄果並以塑膠袋收集落果置於太陽下曝曬，以殺死被害果內的卵及幼蟲，避免其羽化為成蟲後再度危害。

二、 誘引防治：1. 果園內懸掛黃色黏紙，應懸掛於遮蔭處，大約5公尺使用一張，二星期更換一次，可視其黏性而調整更換時間。

2. 果園附近樹蔭或外圍全年懸掛含毒甲基丁香油誘蟲器，長期誘殺雄蟲。誘蟲器內置入不織布或棉花吸收藥液，一公頃約懸掛4～6個誘引器。

3. 使用酵母球誘殺成蟲，於誘蟲器內置入兩顆酵母球，加水400毫升，每分地約掛10個誘蟲器，約10天加水一次，並清除蟲體。