注意！萬安演習5月27日登場 請民眾配合疏散避難

2019-05-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



北部7縣市（宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣）萬安42號演習將在5月27日下午1點30分至2點實施，新竹縣長楊文科呼籲民眾配合國軍演習，由於演習如同作戰，請鄉親民眾儘量不要出門，同時在聽到演習警報聲響起時，人、車一律按規定，接受並配合警察及民防人員引導，就近閃躲進入防空避難設備，進行防空疏散避難，多一份準備就少一份災害發生。

新竹縣政府警察局表示，此次演習是為了因應國家整體安全威脅模式的改變，以提升國土安全網效能，並精進軍民聯合防空警覺與熟練防空作為的目的，假想臺、澎、金、馬地區，猝然遭受敵飛彈及飛機襲擊，由空軍作戰中心發佈空襲狀況，誘導軍、警防情單位情傳作業與發放防空警報，演習地區內所有的部隊、機關、學校及全體民眾，實施防空疏散演練，規劃於5月27日至30日止，區分北、中、南、東部及外離島(澎湖、金門、馬祖)等7個地區實施，由直轄市、縣（市）政府共同規劃演練事項，實施人、車管制及疏散等實作演練。

全國區分北、中、南、東、澎湖與金門、馬祖等7個演練地區，在不影響民眾上、下班（學）與主要作息原則下，採有預告、分區異時方式，實施30分鐘人、車疏散、避難、交通管制及災害救援等實作演練。演習地區內各公、民營工廠、公司照常營運作業，惟須關閉門窗及實施人員管制。(台灣電力公司不實施斷電措施)

全民防空演習警報發放（音符為1長音，2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；解除警報音符是1長音90秒）後，除人、車依規定避難，或依地形、地物確實掩蔽外，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制，交通管制作為如下：

一、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛、下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避 難。

二、捷運各班次列車正常行駛(地下段由捷運局自行管制)，下車旅客立即接受憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

三、演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

四、國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，惟下機旅客及接送親友立即接受憲、警、民防人員引導實施疏散避難。