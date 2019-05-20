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許銘春：修法落實保障派遣勞工的權益

2019-05-20 11:35聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

勞動部長許銘春上午出席立法院衛環委員會審查勞基法部分條文修正草案，會前受訪表示派遣勞工權益與保障刻不容緩，修法針對派遣勞工若面臨職業災害，要派單位可以跟派遣事業單位共同負擔職災補償責任，更加落實保障派遣勞工的權益。

勞動部長許銘春表示，修法針對派遣勞工若面臨職業災害，要派單位可以跟派遣事業單位共...
勞動部長許銘春表示，修法針對派遣勞工若面臨職業災害，要派單位可以跟派遣事業單位共同負擔職災補償責任，更加落實保障派遣勞工的權益。記者黃義書／攝影
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勞動部職災立法院

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