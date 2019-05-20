影／雙北豪雨狂炸！新北五股淹水近半個輪胎
中央氣象局今早針對雙北發布大雷雨即時訊息，今日鋒面通過，天氣不穩定，今上午強降雨地區落在雙北地區，時雨量50毫米以上，而新北各地都有傳出豪雨災情。
氣象局昨晚啟動較大規模及較劇烈豪雨特報作業，並表示今上午強降雨地區落在雙北地區，時雨量50毫米以上。有民眾在新北市五股地區表示，早上在開車的時後，行經五股中興路往台64線了，從照片中可以看到，淹水的深度將近是一台車半個輪胎的高度。另外，也有網友在臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」社團發文表示，新北環快永和安康段機車道有大量積水很深，已經有許多車子拋錨，提醒需要經過到這個路段的用路人小心行駛。
經濟部水利署第十河川局目前也針對 臺北市士林區、北投區 ，新北市八里區、三芝區、淡水區， 桃園市大園區、蘆竹區發布一級淹水警戒，另外，新北市三重區、五股區、石門區、汐止區、林口區及 基隆市七堵區發布二級淹水警戒。
第十河川局局長曾鈞敏表示，為嚴防下一波鋒面豪雨致災，第十河川局應變小組已於昨日晚間10點成立，並且在18日起提早完成相關防汛作業，要求轄區內各項在建工程加強加速完成整備，期間持續提供台北丶新北丶基隆及桃園市政府以及上游水庫管理單位降雨及水位預報資訊，加強中央與地方聯合防災，另外對於抽水機、防汛備料及資通訊系統等均已檢整就緒，全面戒備、嚴陣以待，力求將災害降至最低。
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