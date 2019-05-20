影／雙北豪雨狂炸！新北五股淹水近半個輪胎

2019-05-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



中央氣象局今早針對雙北發布大雷雨即時訊息，今日鋒面通過，天氣不穩定，今上午強降雨地區落在雙北地區，時雨量50毫米以上，而新北各地都有傳出豪雨災情。

氣象局昨晚啟動較大規模及較劇烈豪雨特報作業，並表示今上午強降雨地區落在雙北地區，時雨量50毫米以上。有民眾在新北市五股地區表示，早上在開車的時後，行經五股中興路往台64線了，從照片中可以看到，淹水的深度將近是一台車半個輪胎的高度。另外，也有網友在臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」社團發文表示，新北環快永和安康段機車道有大量積水很深，已經有許多車子拋錨，提醒需要經過到這個路段的用路人小心行駛。

經濟部水利署第十河川局目前也針對 臺北市士林區、北投區 ，新北市八里區、三芝區、淡水區， 桃園市大園區、蘆竹區發布一級淹水警戒，另外，新北市三重區、五股區、石門區、汐止區、林口區及 基隆市七堵區發布二級淹水警戒。