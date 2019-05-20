明明是家具零售商，IKEA開新店主打卻是獨家牛排...看一顆小肉丸，如何成為營收新武器

2019-05-20 11:28 商業周刊 李雅筑／商業周刊



IKEA在開出北台灣第三家店，餐廳內還可眺望碧潭景色，儼然就是個美食商場。 圖／商業周刊提供 分享 facebook

一顆小肉丸，會是全球最大家具零售商扭轉命運的秘密武器？

5月16日，北台灣第三家的宜家家居（IKEA）在台北新店開幕，當天湧入上萬名人潮，但多數人的目標，既不是沙發區、也不是兒童區，而是餐廳！

6000坪大的空間中，除了既有的瑞典美食餐廳，還推出全台獨家的肋眼牛排餐廳、提供氮氣咖啡的IKEA CAFÉ。餐廳內，有廚師現煎牛排、還可眺望碧潭景色，餐飲總座位數達500個，儼然就是個美食商場。

會受到關注不是沒道理，因為這些年，宜家的餐飲表現，比零售本業還亮眼。

攤開宜家財報，2018年整體營收成長4.7%，但因發展線上業務投資、子公司表現不佳，其淨利從去年的24.7億元，降至14.7億歐元，跌幅達40%，已經連兩年淨利跌幅逾40%。

相反的，餐飲成為宜家成長最快的部門。根據官方透露，2016年全球餐飲營收約16億歐元（約558億台幣)，約佔整體營收5%，在亞洲市場，更有10%以上佔比。每年，宜家光是賣小肉丸，就創造數百億元營業額。

台灣甚至還創下另類的世界第一，目前餐飲業績佔整體營收12%，比例成為IKEA全球第一。

餐飲是如何成為宜家的小金雞？

1957年，全球首個宜家門市在瑞典開幕，因地處偏遠，為了滿足消費者，隔年，在結帳出口處販賣點心，之後升級為餐廳。如同宜家創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）所說：「讓消費者餓肚子，做不成好生意。」

起初，宜家將餐廳當作是消費的最終點，但他們發現，傢俱產品並非是衝動購買商品，客人常用餐、邊討論消費決策，這段讓他們停留在賣場的時間，變得格外重要，成為提高成交率的關鍵。餐廳和賣場，成了互補夥伴，餐廳藉賣場人流穩住經營，餐廳則是拉長了消費體驗時間。

於是，宜家從一顆小肉丸開始，跨足咖啡廳等多元餐飲，成為餐飲界黑馬。

在中國宜家，一年餐飲營收達10億人民幣，媲美中國達美樂。宜家餐飲部的美國區負責人Gerd Diewald更在《快公司》專訪時說，宜家的肉丸，才是「最好的沙發銷售員」，預計將推出不依附在賣場的獨立餐廳。

在台灣，更有3成的客人去宜家，不是要買家具，而是為了用餐，遠比全球平均約兩成高。這兩年，台灣餐飲的同店銷售額成長近3成。

然而，IKEA未來若把餐廳獨立，真能跟其他餐廳競爭？

台灣宜家說，現在總部也開始同意做更多在地化應變。

在全球的宜家餐廳，有瑞典小肉丸、鮭魚等產品，保持原有的北歐生活特色。但在北京，就推出香菇豆腐包；台灣在過年期間，也有佛跳牆、酸菜白肉鍋等菜色。

「外面流行什麼，我們就做什麼！」台灣宜家餐飲部總監藍美珠說，雖然是零售業的附屬餐廳，但卻把自己當作第一線業者，「台灣餐廳到處都是，得跳脫框架。」

今年其決定在新店做咖啡廳，宜家不是依據總部規範，而是研究路易莎、Fika Fika等咖啡品牌，推出年輕人喜歡的氮氣咖啡。

她坦言，即便是後進者，但其競爭門檻有二：第一是具採購優勢，產品定價往往是別人的一半，比如氮氣咖啡只要95元，相比同業是150到200元區間。第二，透過重新設計產品製程，縮短製作期，降低消費者的等待時間，增加消費體驗。

不過，當產品跟既有品牌定位衝突太大時，還是得收手。比如，內部就曾討論過要推滷肉飯、牛肉麵等產品，但因品牌調性不同，決定先擱置。

現在，餐廳不只是附屬品，還成功幫賣場導入客源。「3成客人是為了餐飲而來，但一半以上吃完飯，會去逛賣場，至少買個小東西。」她觀察。

商研院流通產業組組長林原慶提醒，並非所有零售業都適合走餐飲等其他生活領域，這背後有很多細節要思考，第一，這品牌是否已有一定粉絲，特色鮮明，才會讓大家願意埋單其他產品，第二，產品定位上，必須與原有的體驗性格一致。

有意思的是，現在，宜家雖開始轉型，以因應其他網路家具對手的競爭，但其線上銷售比例仍極低，在它能成功轉身之前，肉丸對IKEA的重要性，會越來越高，畢竟，大家還是得到實體門市，才能吃得到它，IKEA也才得已藉此維持粉絲黏著度。

台灣IKEA的餐飲營收佔整體比例高達12%，是全球IKEA中的第一。 圖／商業周刊提供 分享 facebook

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