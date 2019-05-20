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陪睡12年！暖男求修補老婆最愛公仔方法 網民提醒：千萬別換新

2019-05-20 11:14香港01 撰文：安祖娜

很多人都會有專屬的陪睡公仔或「小被被」，甚至沒有公仔便難以入睡。有台灣網民早前於facebook群組發文，稱老婆每晚睡覺都要抱着陪伴她12年的小鹿公仔，不過公仔經過多年逐漸破損，幾乎頭身分離，遂詢問網民如何能修好公仔，維持妻子的「少女心」。網民看過相片大有共鳴，紛紛曬出自己的陪睡公仔，直言「換一樣的也無法取代」，又提醒樓主「絕對不能拿去洗」。

有台男於fb群組發文，為妻子尋找修補陪睡公仔的方法。（fb群組「爆廢公社」圖片）
有台男於fb群組發文，為妻子尋找修補陪睡公仔的方法。（fb群組「爆廢公社」圖片）
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該名台灣暖男早前於fb群組「爆廢公社」發文，稱新婚已兩個多月，老婆從娘家帶來一隻毛公仔，「說一定要抱着它才睡的好」。樓主說，該小鹿公仔已陪伴老婆12年，因充滿感情，即使多處破損老婆亦不願意丟掉，「鼻子已壞掉了，頭也斷掉重新縫合過」，他原本打算買一隻同款公仔給老婆，可是網上並無一樣的款式，故只能向網民「求割愛」或修好公仔的方法，以維持妻子的「少女心」。

從樓主上載的相片可見，其妻子的小鹿公仔的鼻子早已甩掉，頭頸經歷每晚「陪睡」後亦幾乎分離，可清楚見到內裏的棉花及修補過的線頭，令樓主不禁說「不是我嫌棄它……是我每次睡醒看到它都會被笑醒」。

有台男於fb群組發文，為妻子尋找修補陪睡公仔的方法。（fb群組「爆廢公社」圖片）
有台男於fb群組發文，為妻子尋找修補陪睡公仔的方法。（fb群組「爆廢公社」圖片）
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有台男於fb群組發文，為妻子尋找修補陪睡公仔的方法。（fb群組「爆廢公社」圖片）
有台男於fb群組發文，為妻子尋找修補陪睡公仔的方法。（fb群組「爆廢公社」圖片）
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網民看過相片後，都提醒樓主千萬不能拿公仔去洗，或是未通知老婆便換一隻新公仔，「你的出發點是好意，但你換掉一定會家庭革命的，願主保佑你」、「換另一隻你估計也要被換掉」，建議他可嘗試自己縫好，或帶公仔到「玩具診所」修補，「換了味道就不一樣了，幫她補補縫縫就好了」。

小鹿公仔亦引起不少網民共鳴，紛紛曬出自己的「陪睡最愛」，大部分都與樓主老婆的小鹿一樣，滿身「傷痕」，經歷過多次「手術」修補，有人的公仔更已有「40歲」，足見感情深厚。

延伸閱讀：

櫻桃小丸子全家被B女剝光豬　台母上網先知其他公仔下場仲慘！

唔貪心！美服務犬獲准到店內親自挑生日禮物　咬起小兔毛公仔就走

文章授權轉載自《香港01》

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