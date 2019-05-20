親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

農委會鼓勵豬農增養 業者：風險變數太多

2019-05-20 11:03聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

因應國際豬肉價格攀升，農委會擬調整毛豬生產目標，鼓勵豬農增養。養豬團體認為增養沒有太大問題，豬農表示，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，如果養越多，豬農承擔的風險越高，豬價還是維持平穩比較好，暴漲暴跌都不是好事。

昨天休市，5月18日的毛豬每公斤平均批發價格為79.44元，維持高點。

中華民國養豬協會祕書長張生金表示，若養豬大縣的豬農提高種母豬的育成率，多增養種母豬，應該不至於有太大的問題。

他說，現階段豬價穩定，去年8月以後國際非洲豬瘟疫情嚴峻，國內豬農出恐慌心理，去年11、12月豬農自主淘汰種母豬，讓豬隻飼養密度降低，加上春節前後，常態性的豬隻疾病出現，比如小豬下痢(PED)、藍耳病等，今年6月豬源調配會比較吃緊，7月會出現毛豬供應缺口，現在毛豬供應按照原來的調配每天約少了1000多頭。

張生金表示，由於國際疫情的嚴峻，國內豬農飼養相對比較保守，原本會減養一點，但若對生物安全防疫有信心，要豬農恢復原本減養的量，應該也不是太大的問題。

一名專業養豬場場主表示，細水長流，價格穩定就好，暴漲暴跌都不是好事。豬的生長周期長達六個月至七個月，若再加上在母豬肚子裡的四個月，想增養，一年後才有豬可賣，一年以後變數太大，飼養密度增加後，疾病的挑戰，牧場資金鏈連結，環保壓力增加，人力管理增援都是風險。

這名場主說，專業經營的畜牧場，平時養1000頭，若想要增養，設備都要到位，要符合畜牧法法規才行，光設備申請到完工至少一兩年，專業農業經營是計畫性生產的，不是看到豬價好增養，豬價差就減養。

因應國際豬肉價格攀升，農委會擬調整毛豬生產目標，鼓勵豬農增養。養豬團體認為增養沒...
因應國際豬肉價格攀升，農委會擬調整毛豬生產目標，鼓勵豬農增養。養豬團體認為增養沒有太大問題，豬農表示，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，如果養越多，豬農承擔的風險越高，豬價還是維持平穩比較好，暴漲暴跌都不是好事。圖／豬農提供
分享

豬價非洲豬瘟疫情

相關新聞

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:38

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:26

陪睡12年！暖男求修補老婆最愛公仔方法 網民提醒：千萬別換新

2019-05-20 11:14

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

明明是家具零售商，IKEA開新店主打卻是獨家牛排...看一顆小肉丸，如何成為營收新武器

2019-05-20 11:28

憂心未來毛豬供應吃緊 農委會鼓勵豬農增養

2019-05-20 11:00

影／蒸汽火車重出江湖慶宜蘭通車百年 鐵道迷搶千元紀念票

2019-05-20 10:46

唯一定期航線沒了要廢恆春機場？ 交部說話了

2019-05-20 10:10

出現完整的煙囪雲 鄭明典說代表這個現象

2019-05-20 09:41

怎樣重訓才對？ 復健科醫：勿超出負荷

2019-05-20 09:31

重訓後暈眩、頭痛 恐努責現象導致

2019-05-20 09:29

彭啟明：這道鋒面今年較有規模 移動發展快速

2019-05-20 07:54

他是棒球選手因車禍全身癱 治療師：積極復健可返職場

2019-05-20 07:49

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

優人物／廢墟裡的新生 蔡明亮的山居歲月

2019-05-20 01:14

林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門

2019-05-20 00:38

立榮下周二起停飛 恆春定期航線走入歷史

2019-05-20 00:30

狐臭影響社交 小手術解煩惱

2019-05-20 00:02

不到50歲罹患五十肩 毛巾操可緩解

2019-05-19 23:43

難求「生」機 竟是因子宮肌瘤太大

2019-05-19 23:21

健康你我他／廢物利用 木屑吸走霧濛濛

2019-05-19 23:21

曾說「活不到10歲」 罕病童小腸移植獲重生

2019-05-19 23:21

健康名人堂／推醫病「共決」！ 先做好3重點

2019-05-19 23:21

鋒面過境！雷陣雨、低溫接力 一張圖看懂

2019-05-19 21:48

鋒面明天報到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 21:38

男女曖昧中出現「10種生活習慣」 美夢馬上幻滅

2019-05-19 21:22

防堵非洲豬瘟不怕煩 死狗通報死豬也處置

2019-05-19 20:53

恆春機場拚起死回生 潘孟安：今年一定啟動包機

2019-05-19 20:52

「你要不要先應徵」店家紅布條超鬧 網笑：那可以先領薪嗎？

2019-05-19 20:00

出國緊急就醫 可申請健保自墊醫療費用核退

2019-05-19 18:38

99％的人都會畫錯眉毛！不先梳理再修眉 馬上變蠟筆小新

2019-05-19 18:31

南部萬安演習28日登場 警：不配合管制最高可罰15萬元

2019-05-19 17:48

旅客困金門怒喊「人進得來出不去」 專船23時抵達疏運

2019-05-19 17:42

糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27

方便老人吞嚥食物 營養師比拚廚藝

2019-05-19 16:27

減少醫療糾紛 麻醉醫學會提倡麻醉事故補償立法

2019-05-19 16:01

世界家庭醫師日 蔡淑鈴：七成民眾小病會至診所就醫

2019-05-19 15:44

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57
看更多

熱門文章

影／超驚險！南投山洪狂瀉 遊覽車硬闖如在瀑布上

2019-05-19 20:54

鋒面20日到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 18:09

全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨

2019-05-20 07:25

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

北市士林北投大雨多處積淹水 計程車拋錨地下道

2019-05-20 10:37

鋒面明天報到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 21:38

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

豪雨襲擊北海岸 淡水多處積水

2019-05-20 10:13

吳德榮：梅雨季第三道鋒面上午抵達 慎防劇烈天氣

2019-05-20 07:15

旅客困金門怒喊「人進得來出不去」 專船23時抵達疏運

2019-05-19 17:42

鋒面過境！雷陣雨、低溫接力 一張圖看懂

2019-05-19 21:48

糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

大雨特報！ 從南到北12縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-19 13:39

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

明梅雨季第三波鋒面報到 全台有雨又轉涼

2019-05-19 10:16

林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門

2019-05-20 00:38

遠航突停飛多國際航班 總座：人算不如天算

2019-05-20 00:28

北北基桃竹苗豪雨！ 全台大雨注意雷擊強陣風

2019-05-20 08:57

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

大雨強降三芝淡水積水 侯友宜：淡海輕軌該停駛就停駛

2019-05-20 10:02

男女曖昧中出現「10種生活習慣」 美夢馬上幻滅

2019-05-19 21:22

恆春機場拚起死回生 潘孟安：今年一定啟動包機

2019-05-19 20:52

大雨特報別爬山！ 東、西半部山區及南投注意雷擊

2019-05-19 14:20

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57

每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2019-05-20 00:00

99％的人都會畫錯眉毛！不先梳理再修眉 馬上變蠟筆小新

2019-05-19 18:31

民航局：取消航線應變會議 遠航董事長總經理不見人影

2019-05-19 11:40

氣象局：新北、台北大雷雨 將持續至11時

2019-05-20 10:09

再突顯飛機老舊！遠航4架MD逾26年 最後營運期限12月31日

2019-05-19 13:50

彭啟明：這道鋒面今年較有規模 移動發展快速

2019-05-20 07:54

現在就去加油！汽油20日起漲3角 95無鉛達30.4元

2019-05-19 12:16

出現完整的煙囪雲 鄭明典說代表這個現象

2019-05-20 09:41

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00

唯一定期航線沒了要廢恆春機場？ 交部說話了

2019-05-20 10:10

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

立榮下周二起停飛 恆春定期航線走入歷史

2019-05-20 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top