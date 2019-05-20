憂心未來毛豬供應吃緊 農委會鼓勵豬農增養

2019-05-20 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國外因非洲豬瘟疫情，豬肉短缺，國際豬價居高不下。今年端午和中元國內的毛豬供應是否穩定，農委會表示，端午節應該沒有問題，至於中元節是否會缺豬肉，還要再觀察。

農委會擔心台灣未來可能的毛豬供應不足，希望現在開始增加，明年年初能從一年供應約805萬頭，增加到820萬頭，增加15萬頭，其實只增加國內毛豬1%。

農委會每年年底都會訂出次年度的毛豬生產目標，今年國際豬肉行情攀升，與中國大陸豬肉缺供，預估會在明年第一季達到最高峰。為因應明年第一季的可能的豬肉供應變數，今年提早開始盤點，上周開會檢討毛豬生產目標。

至於即將到來的端午節與中元節，毛豬供應是否充足，農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，今年上半年國內生產供應約400萬頭豬，一天供應量約2.2萬頭，與去年同期相當。進口豬肉今年1月到4月，約有3.2萬公噸，與去年差不多，端午節豬肉供應應該不會差太多。至於中元節，仍待5月毛豬統計結果，農委會正密切觀察數量消長變化，維持穩定。

江文全指出，上周會議討論到國內毛豬增加供應的可能，現在一年供應約805萬頭，到明年第一季，希望鼓勵供應到820萬頭，不過，也只增加1%。

他說，變數很多，比如畜牧場要增加飼養，也必須要符合畜牧法規定，另一就是國際非洲豬瘟疫情嚴峻，國內豬農大多採取保守飼養。即使要增養，從配種到生產也需要九個月時間，並非說增養就能馬上生產。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，希望明年年初能夠增加15萬頭，主要是擔心國內不夠，現在國外也缺豬，在國際豬肉也短缺的情況下，靠國外補充會來不及，唯一的辦法就是要國內養豬業增養。

王忠恕說，增養有兩方式，一是母豬延期淘汰，或是多留新的母豬，才能增加配種生產效率，否則以現在固定淘汰維持現狀，不可能養豬頭數會增加。