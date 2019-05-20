親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨特報
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

憂心未來毛豬供應吃緊 農委會鼓勵豬農增養

2019-05-20 11:00聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

國外因非洲豬瘟疫情，豬肉短缺，國際豬價居高不下。今年端午和中元國內的毛豬供應是否穩定，農委會表示，端午節應該沒有問題，至於中元節是否會缺豬肉，還要再觀察。

農委會擔心台灣未來可能的毛豬供應不足，希望現在開始增加，明年年初能從一年供應約805萬頭，增加到820萬頭，增加15萬頭，其實只增加國內毛豬1%。

農委會每年年底都會訂出次年度的毛豬生產目標，今年國際豬肉行情攀升，與中國大陸豬肉缺供，預估會在明年第一季達到最高峰。為因應明年第一季的可能的豬肉供應變數，今年提早開始盤點，上周開會檢討毛豬生產目標。

至於即將到來的端午節與中元節，毛豬供應是否充足，農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，今年上半年國內生產供應約400萬頭豬，一天供應量約2.2萬頭，與去年同期相當。進口豬肉今年1月到4月，約有3.2萬公噸，與去年差不多，端午節豬肉供應應該不會差太多。至於中元節，仍待5月毛豬統計結果，農委會正密切觀察數量消長變化，維持穩定。

江文全指出，上周會議討論到國內毛豬增加供應的可能，現在一年供應約805萬頭，到明年第一季，希望鼓勵供應到820萬頭，不過，也只增加1%。

他說，變數很多，比如畜牧場要增加飼養，也必須要符合畜牧法規定，另一就是國際非洲豬瘟疫情嚴峻，國內豬農大多採取保守飼養。即使要增養，從配種到生產也需要九個月時間，並非說增養就能馬上生產。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，希望明年年初能夠增加15萬頭，主要是擔心國內不夠，現在國外也缺豬，在國際豬肉也短缺的情況下，靠國外補充會來不及，唯一的辦法就是要國內養豬業增養。

王忠恕說，增養有兩方式，一是母豬延期淘汰，或是多留新的母豬，才能增加配種生產效率，否則以現在固定淘汰維持現狀，不可能養豬頭數會增加。

他表示，全球因為非洲豬瘟疫情嚴峻，勢必面對全世界豬價高漲，在國際市場上購買，不一定能搶得過中國大陸，唯一只能靠國內增產，未來預期豬價高，加上全世界穀物價格跌、畜牧業生產成本降低，增養誘因足，就看豬農有沒有信心。

農委會擔心台灣未來可能的毛豬供應不足，鼓勵豬農略微增養因應。圖／豬農提供
農委會擔心台灣未來可能的毛豬供應不足，鼓勵豬農略微增養因應。圖／豬農提供
分享

非洲豬瘟

相關新聞

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:38

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:26

陪睡12年！暖男求修補老婆最愛公仔方法 網民提醒：千萬別換新

2019-05-20 11:14

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

明明是家具零售商，IKEA開新店主打卻是獨家牛排...看一顆小肉丸，如何成為營收新武器

2019-05-20 11:28

農委會鼓勵豬農增養 業者：風險變數太多

2019-05-20 11:03

影／蒸汽火車重出江湖慶宜蘭通車百年 鐵道迷搶千元紀念票

2019-05-20 10:46

唯一定期航線沒了要廢恆春機場？ 交部說話了

2019-05-20 10:10

出現完整的煙囪雲 鄭明典說代表這個現象

2019-05-20 09:41

怎樣重訓才對？ 復健科醫：勿超出負荷

2019-05-20 09:31

重訓後暈眩、頭痛 恐努責現象導致

2019-05-20 09:29

彭啟明：這道鋒面今年較有規模 移動發展快速

2019-05-20 07:54

他是棒球選手因車禍全身癱 治療師：積極復健可返職場

2019-05-20 07:49

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

優人物／廢墟裡的新生 蔡明亮的山居歲月

2019-05-20 01:14

林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門

2019-05-20 00:38

立榮下周二起停飛 恆春定期航線走入歷史

2019-05-20 00:30

狐臭影響社交 小手術解煩惱

2019-05-20 00:02

不到50歲罹患五十肩 毛巾操可緩解

2019-05-19 23:43

難求「生」機 竟是因子宮肌瘤太大

2019-05-19 23:21

健康你我他／廢物利用 木屑吸走霧濛濛

2019-05-19 23:21

曾說「活不到10歲」 罕病童小腸移植獲重生

2019-05-19 23:21

健康名人堂／推醫病「共決」！ 先做好3重點

2019-05-19 23:21

鋒面過境！雷陣雨、低溫接力 一張圖看懂

2019-05-19 21:48

鋒面明天報到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 21:38

男女曖昧中出現「10種生活習慣」 美夢馬上幻滅

2019-05-19 21:22

防堵非洲豬瘟不怕煩 死狗通報死豬也處置

2019-05-19 20:53

恆春機場拚起死回生 潘孟安：今年一定啟動包機

2019-05-19 20:52

「你要不要先應徵」店家紅布條超鬧 網笑：那可以先領薪嗎？

2019-05-19 20:00

出國緊急就醫 可申請健保自墊醫療費用核退

2019-05-19 18:38

99％的人都會畫錯眉毛！不先梳理再修眉 馬上變蠟筆小新

2019-05-19 18:31

南部萬安演習28日登場 警：不配合管制最高可罰15萬元

2019-05-19 17:48

旅客困金門怒喊「人進得來出不去」 專船23時抵達疏運

2019-05-19 17:42

糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27

方便老人吞嚥食物 營養師比拚廚藝

2019-05-19 16:27

減少醫療糾紛 麻醉醫學會提倡麻醉事故補償立法

2019-05-19 16:01

世界家庭醫師日 蔡淑鈴：七成民眾小病會至診所就醫

2019-05-19 15:44

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57
看更多

熱門文章

影／超驚險！南投山洪狂瀉 遊覽車硬闖如在瀑布上

2019-05-19 20:54

鋒面20日到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 18:09

全台豪雨特報！ 氣象局示警：大規模或劇烈豪雨

2019-05-20 07:25

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48

北市士林北投大雨多處積淹水 計程車拋錨地下道

2019-05-20 10:37

鋒面明天報到 全台防大雨豪雨

2019-05-19 21:38

何穗薄紗禮服近全裸 兩大「維密」超模鬥到坎城

2019-05-19 13:25

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-20 10:00

豪雨襲擊北海岸 淡水多處積水

2019-05-20 10:13

吳德榮：梅雨季第三道鋒面上午抵達 慎防劇烈天氣

2019-05-20 07:15

旅客困金門怒喊「人進得來出不去」 專船23時抵達疏運

2019-05-19 17:42

鋒面過境！雷陣雨、低溫接力 一張圖看懂

2019-05-19 21:48

糖尿病可吃麥片？ 專家：不含糖即可

2019-05-19 16:27

唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免單槍匹馬 天蠍桃花不順遂

2019-05-20 06:59

大雨特報！ 從南到北12縣市注意雷擊及強陣風

2019-05-19 13:39

蔡依林「漁網」裝走在最前面 性感又涼爽

2019-05-19 15:30

明梅雨季第三波鋒面報到 全台有雨又轉涼

2019-05-19 10:16

林佳龍提醒三件事：鋒面通過、遠航停飛、霧鎖金門

2019-05-20 00:38

遠航突停飛多國際航班 總座：人算不如天算

2019-05-20 00:28

北北基桃竹苗豪雨！ 全台大雨注意雷擊強陣風

2019-05-20 08:57

鄭明典用圖解示警：今天要提防的就是這種雲團

2019-05-20 07:45

米其林等級卡諾里、貝殼酥義大利甜點現身台南 開幕買一送一

2019-05-19 14:00

大雨強降三芝淡水積水 侯友宜：淡海輕軌該停駛就停駛

2019-05-20 10:02

男女曖昧中出現「10種生活習慣」 美夢馬上幻滅

2019-05-19 21:22

恆春機場拚起死回生 潘孟安：今年一定啟動包機

2019-05-19 20:52

大雨特報別爬山！ 東、西半部山區及南投注意雷擊

2019-05-19 14:20

台塑20日漲油價 95無鉛30.3元

2019-05-19 14:57

每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2019-05-20 00:00

99％的人都會畫錯眉毛！不先梳理再修眉 馬上變蠟筆小新

2019-05-19 18:31

民航局：取消航線應變會議 遠航董事長總經理不見人影

2019-05-19 11:40

氣象局：新北、台北大雷雨 將持續至11時

2019-05-20 10:09

再突顯飛機老舊！遠航4架MD逾26年 最後營運期限12月31日

2019-05-19 13:50

彭啟明：這道鋒面今年較有規模 移動發展快速

2019-05-20 07:54

現在就去加油！汽油20日起漲3角 95無鉛達30.4元

2019-05-19 12:16

出現完整的煙囪雲 鄭明典說代表這個現象

2019-05-20 09:41

抹茶滿載！ 一〇八抹茶「抹茶控系列」大判燒、控刨冰聖代濃郁登場

2019-05-19 23:50

桂綸鎂現身坎城 寶石亮片訂製服自帶女神光

2019-05-19 14:00

唯一定期航線沒了要廢恆春機場？ 交部說話了

2019-05-20 10:10

倒店變廢紙？他挖出22年前的三商百貨禮券 實證「買得到東西！」

2019-05-20 10:26

立榮下周二起停飛 恆春定期航線走入歷史

2019-05-20 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top