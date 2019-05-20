影／蒸汽火車重出江湖慶宜蘭通車百年 鐵道迷搶千元紀念票

2019-05-20 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



一百年前，奔跑在蘭陽平原上的蒸汽火車盛況難以想像。台鐵為慶祝鐵路宜蘭線蘇澳與礁溪段在西元1919年通車滿百年，決定讓蒸汽火車重新奔馳宜蘭線。當天6節乘坐車廂，限量販售224張車票，其中紀念套票特別以舊火車站站名印製，更具珍藏價值。尚未開放預售，就已吸引鐵道迷及民眾爭相打探，準備搶票。

台鐵訂5月25日上午9點開放個人網路訂票，從花蓮開來的CT273蒸汽火車「機關車女王」，其車型具流線美，6月4日下午2點45分將在蘇澳站鳴笛啟航。台鐵宜蘭運務段今天舉辦「馳騁蘭陽百周年，再創風華新紀元」記者會，台鐵副局長馮輝昇、立委陳歐珀及縣長林姿妙都出席宣布好消息。

台鐵表示，鐵道宜蘭線南段從蘇澳到礁溪站全長32公里、10個車站，慶祝1919年通車，此次活動票價每人1919元，包含搭乘單程車票、9張車站與車站之間的紀念套票及紀念品；值得一提是，以前蘇澳新站的舊站名是「南聖湖站」，新馬車站是「聖湖站」，為見證百年風華，紀念套票一律採用舊站名印製，絕無僅有。

活動當天停靠6個車站，蘇澳、冬山、羅東、二結、宜蘭，下午5點10分抵達終點站礁溪，停靠站的6個鄉鎮市公所特別贈送當地美食及伴手禮。台鐵說，冬山站停留半小時，欣賞全台唯一的瓜棚式高架站體建築，現代感十足，還可遠眺龜山島；宜蘭站停留50分鐘，暢遊全台唯一的幾米主題廣場及丟丟噹森林公園，走進火紅的拍照打卡景點。

宜蘭運務段指出，宜蘭線鐵路工程分成南（蘇澳與礁溪）、北（八堵與瑞芳）兩端施工，1919年南段通車，至今剛好滿百年，安排蒸汽火車與旅客一同回首宜蘭線百年風華，緬懷沿途景觀及時空變遷。