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龍華應外系導入AI 校友負責微軟臉書翻譯等本地化專案

2019-05-20 09:54聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

AI人工智慧快速蓬勃發展，龍華科技大學近年來積極運用AI、物聯網及雲端科技輔助教學。龍華科大應用外語系提供完整本地化翻譯專案執行技能的系所，已有多名校友負責微軟、臉書及遊戲翻譯等本地化專案。

龍華科大表示，應外系翻譯課程近年來導入Trados 2019及memoQ等電腦輔助翻譯工具，協助學生熟稔AI神經機器翻譯 (Neural Machine Translation,NMT) 及深度學習 (deep learning) 在翻譯流程所扮演角色。而修習相關課程學子除基本操作外，亦需通過認證考試，以提升翻譯即戰力，並具備擔任中高階專案經理所需翻譯工具問題解決能力。

龍華科大應外系教授黃淑宜表示，系上自2007年便引進全球市占率最高的電腦輔助翻譯工具Trados，更於去年更新為Trados 2019最新版本，為讓學生熟悉電腦輔助翻譯工具，翻譯習作均需在Trados 工作環境中完成，以掌握 AI最新科技在翻譯產業上的發展應用。

新版Trados 內建的機器翻譯功能，是仿人類腦神經運作模式，透過多層次神經網路連結原文與譯文，輸出的字詞顧慮到全句文脈，翻譯質量均有進步。新版功能不再局限於文字表層句法學習方式，已進階到語義層級深度學習模式，使得機器翻譯輸出結果，成為專業譯者兼顧品質與速度的利器。

龍華科大表示，由於遊戲及電競產業發達，遊戲專案需才孔急，應外系同步進行遊戲專案常用工具memoQ訓練。黃淑宜在執行專案時，教導學生除熟悉基本操作外，更必須通過相關認證考試，以具備擔任中高階專案經理所需要的翻譯工具問題解決能力，同時擁有語言服務供應產業 (Language Service Providers, LSPs) 所需要的譯者即戰力。

以今年為例，同學們曾參與遊戲中文化簡體中文轉繁中及繁中轉簡中專案，以及機器翻譯後編輯等新興工作模式，因表現優異深受委託單位好評與肯定。

應外系主任冉麗娟指出，語言服務供應產業為全球蓬勃發展產業，服務範圍包括各種需求的筆譯、口譯，本地化，以及各種語言及文化服務。根據諮詢機構Nimdzi最新報告顯示，語言服務產業2019年全球產值可達535億美元，預計五年內可達700億美元產值。

由於研究顯示，消費者普遍有「看不懂就不買」(Can’t Read, Won’t Buy) 心態，世界各國均致力將產品相關文檔及網頁本地化，譯成當地語言。本地化語言服務產業鏈包括翻譯、專案管理、排版、美工、測試等，依照各種文本翻譯，並根據個別市場，針對度量衡、語言、文化、政治、貨幣等進行微調。

龍華應外系課程透過雙師授課、學生實習回饋、產學合作及深碗課程翻譯專案實務演練，在兩年中，應外系學子可運用Trados 2019及memoQ等輔助翻譯工具，熟悉原理及操作方式，也因應AI應用帶來的工作內容及新型工作模式，同步調整學習，培養學子擁有現代化專業譯者多面向的能力。

冉麗娟說，龍華科大應外系翻譯課程涵蓋中英文能力、翻譯理論與實務，融入電腦輔助翻譯工具、翻譯相關電腦素養、翻譯專案管理、品質保證、工作術及遊戲測試等。已有多名畢業生擔任專案經理，負責微軟、臉書及遊戲翻譯等本地化專案，另有擔任遊戲測試專員及專案翻譯語言專家，也讓應外系學子成為未來翻譯職場最夯人才。

AI人工智慧快速蓬勃發展，龍華科技大學近年來積極運用AI、物聯網及雲端科技輔助教...
AI人工智慧快速蓬勃發展，龍華科技大學近年來積極運用AI、物聯網及雲端科技輔助教學。圖／龍華科大提供
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AI人工智慧快速蓬勃發展，龍華科技大學近年來積極運用AI、物聯網及雲端科技輔助教...
AI人工智慧快速蓬勃發展，龍華科技大學近年來積極運用AI、物聯網及雲端科技輔助教學。圖／龍華科大提供
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